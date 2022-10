Le dichiarazioni di Perr Schuurs prima dell’inizio di Udinese-Torino, sfida valida per l’11^ giornata di Serie A

Manca poco al calcio d’inizio di Udinese-Torino. Il difensore granata Schuurs commenta così la partita che attende i suoi: “Abbiamo lavorato in settimana per mettere l’Udinese in difficoltà, sono forti fisicamente come noi, dobbiamo dimostrare di essere al loro livello. In Serie A ogni squadra può battere l’altra, sono tutti forti fisicamente e tatticamente. La mia fiducia cresce giocando tutte le partite, ma è anche per questo che sono venuto a Torino. Ora però penso sia l’ora di vincere, abbiamo perso punti nelle ultime due partite e ora dobbiamo recuperare. Se io gioco prendo maggiore fiducia.”.