Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: partono dalla panchina sia Rodriguez che Djidji, giocano Zima e Buongiorno

Ci sono un paio di sorprese nella formazione del Torino che a breve scenderà in campo contro l’Udinese: Ivan Juric ha deciso di confermare quasi totalmente la formazione che è inizialmente scesa in campo contro il Cittadella, cambiando solamente gli esterni di centrocampo e inserendo Miranchuk sulla trequarti al posto di Radonjic. In difesa confermato il trio composto da Zima, Schuurs e Buongiorno, con Djidji e Rodriguez che partono quindi dalla panchina. In panchina, ma nell’Udinese, ci sarà anche il centravanti Beto, Sottil nel suo 3-5-2 canonico ha preferito schierare in attacco Success al fianco di Deulofeu.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Arslan, Jajalo, Beto, Abankwah, Buta, Nuytinck, Ehizibue, Nestorovski. All. Sottil

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Karamoh, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Linetty. All. Juric