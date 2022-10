Ecco i convocati di Udinese e Torino in vista della sfida di campionato alla Dacia Arena valida per l’11^ giornata

Il manto erboso della Dacia arena si prepara ad accogliere Udinese e Torino, in campo alle 12.30 nell’anticipo della domenica per l’11^ giornata di Serie A. Inizi di stagione diversi e posizioni di classifica distanti pe rle due formazioni, che lotteranno entrambe per lo stesso obiettivo: i tre punti. L’Udinese, reduce da due pareggi, vuole tornare alal vittoria. Non avrà però a disposizione lo squalificato Becao, che potrebbe restare out più del previsto a causa di un infortunio. Indisponibili anche Buta e Masina. Anche Juric e i suoi bramano la vittoria, soprattutto dopo il 4-0 in Coppa Italia che ha restituito morale. L’unico in dubbio per il croato era Sanabria, che invece è tornato a disposizione. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Udinese-Torino, i convocati di Juric

Ecco i 25 convocati di Juric. Torna Sanabria, out Berisha

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Schuurs, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Adopo, Garbett, Ilkhan, Linetty, Lukic, Ricci

Attaccanti: Karamoh, Miranchuk, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic