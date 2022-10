La probabile formazione dell’Udinese/ Becao squalificato, ma poche variazioni per Sottil rispetto a Verona

Il campo della Dacia Arena chiama e il Torino, che vuole risollevarsi dopo cinque giornate senza vittoria, proverà a rispondere alle 12.30. Per riuscirci dovrà però superare l’Udinese, club che sta stupendo grazie ad un gioco efficace e produttivo sul fronte offensivo. Un quinto posto da condividere con la Lazio e 21 punti che non passano inosservate. Contro i granata però, Sottil dovrà fare i conti con qualche assenza. Primo fra tutti lo squalificato Becao, che ha riscontrato però qualche problema e avrebbe comunque saltato la sfida. Con lui i lungodegenti Buta, che si è rotto la tibia e tornerà a dicembre, e Masina, che si è rotto il crociato.

Udinese, 3-5-2 confermato

Quadra che vince non si cambia e lo sa bene sottil. Ancora 3-5-2 per i suoi, con Silvestri tra i pali. Difesa confermata rispetto al Verona con Bijol centrale ed Ebosse e Perez ai lati. Nel 5 di centrocampo invece, un possibile cambio. Udogie a sinistra e Pereyra a destra in fascia supportano Walace in regia, con Makengo e Samardzic al posto di Lovric a completare il terzetto al centro. Nessuna modifica sul pericoloso fronte offensivo: confermati Beto e Deulofeu.

La probabile formazione di Sottil

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Udogie, Makengo, Walace, Samardzic, Pereyra; Deulofeu, Beto. A disp. Padelli, Nuytinck, Ebosele, Guessand, Ehizibue, Jajalo, Arslan, PAfundi, Lovric, Nestorovski, Success. All. Sottil.

Squalificati: Becao.

Indisponibili: Buta, Masina.