Occasione per Pellegri, che col Cittadella è tornato al gol, cambia di nuovo volto anche la trequarti: la probabile formazione di Juric

Alle spalle un derby perso e giocato poco e male ma pure una vittoria in Coppa che ha ridato al gruppo un po’ di serenità. La sfida che attende domani il Torino è di quelle toste, perché l’Udinese è la squadra rivelazione di questo campionato. Per l’occasione Juric ha recuperato tutti, pure Sanabria, però partirà con Pellegri dal 1′. Rinvigorito dal gol al Cittadella, l’attaccante è ancora a caccia della prima rete stagionale in Serie A. Rispetto alla gara di martedì, rientreranno Djidji e Rodriguez e ci sarà spazio probabilmente per Miranchuk sulla trequarti.

Lukic dal 1′

Il reparto in cui c’è stato più turnover quattro giorni fa è stato quello difensivo: sia Djidji che Rodriguez hanno infatti riposato e torneranno di nuovo al loro posto contro i friulani. Al centro della difesa, davanti a Milinkovic-Savic, dovrebbe di nuovo essersi Schuurs, in vantaggio su Buongiorno. Sulle fasce invece si va verso la conferma di Aina-Lazaro, la coppia di campionato, in mezzo tornerà Lukic dal 1′ mentre è ballottaggio per il calciatore che ci sarà al suo fianco. Linetty è leggermente favorito su Ricci, nonostante oggi Juric abbia detto che l’ex Empoli potrebbe giocare.

Pellegri: è la sua occasione

Dietro Pellegri, riferimento là davanti, spazio a Vlasic e a Miranchuk: il russo non ha giocato col Cittadella ed è pronto a rientrare dal 1′. Partirà invece dalla panchina Radonjic, tornato al gol e pronto a subentrare a gara in corso.

Probabile formazione: le scelte di Juric

Ecco le possibili scelte di Juric:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic: Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Bayeye, Adopo, Ilkhan, Ricci, Singo, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno