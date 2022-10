L’analisi della vigilia di Sottil: “Sono orgogliosamente allenatore dell’Udinese, l’unica squadra che volevo allenare se avessi avuto una chiamata in Serie A”

Così a Udinese Tv Sottil ha presentato la sfida di domani: “Pensiamo all’obiettivo che abbiamo di fronte, ossia il Torino. È una squadra molto motivata, così come noi. In questi giorni intensi ci siamo migliorati e abbiamo pensato a come portare avanti la nostra idea di gioco”. La squadra del suo passato: “Sono cresciuto nel Torino e ho ricordi bellissimi. Mi hanno lanciato come giocatore professionista e sono molto legato a livello professionale, ma adesso è un altro Toro e io ho preso altre strade. Oggi sono orgogliosamente allenatore dell’Udinese, l’unica squadra che volevo allenare se avessi avuto una chiamata in Serie A. Sono strafelice e molto concentrato sul lavoro da fare”.

“Un Toro che ha il marchio di fabbrica di Ivan Juric”

Sulla squadra di Juric: “Ha un modo di giocare ben delineato, marchio di fabbrica di Ivan Juric. Prevedo una partita molto fisica, e avrà la meglio chi avrà più fame nel vincere i duelli. Abbiamo le armi per far male ed essere incisivi. Tutte le partite sono dure e nutriamo il massimo rispetto per i nostri avversari, ma dobbiamo continuare a essere protagonisti. È un test molto stimolante”.