Udinese-Torino, diretta della partita dell’11a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Udinese-Torino è la partita delle 12.30 dell’undicesima giornata del campionato 2022/2023. In Coppa Italia, contro il Cittadella, la formazione granata ha ritrovato quella vittoria che in serie A manca addirittura dallo scorso 5 settembre, quando con un gol di Vlasic ha battuto il Lecce, poi una serie di quattro sconfitte (l’ultima nel derby contro la Juventus) e un pareggio. La formazione friulana è la squadra rivelazione di questo inizio di stagione ed è stata capace di conquistare 21 punti nelle prime 10 giornate. Segui Udinese-Torino in diretta su Toro.it.

Udinese-Torino: il prepartita

Ore 10.30 Mancano circa due ore all’inizio della partita tra Udinese e Torino. La formazione granata martedì è tornata alla vittoria, con un netto 4-0 sul Cittadella nei sedicesimi di Coppa Italia, ora l’obiettivo è quello di ritrovare il successo anche in campionato: le due squadre giocano in maniera simile (il 3-4-2-1 è il modulo di partenza della squadra di Juric, il 3-5-2 è quello della formazione di Sottil) e i duelli uno contro uno saranno decisivi. Juric e Sottil sono inoltre due allenatori che si conoscono molto bene, hanno frequentato insieme il corso di Coverciano, e si stimano molto a vicenda. Si prospetta una partita difficile per entrambe le squadre. Il tecnico croato ha ritrovato Sanabria ma tra i convocati non figurano né Bayeye né Berisha.

Udinese-Torino: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic: Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disp, Gemello, Fiorenza, Zima, Buongiorno, Adopo, Ilkhan, Ricci, Singo, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Udogie, Makengo, Walace, Samardzic, Pereyra; Deulofeu, Beto. A disp. Padelli, Nuytinck, Ebosele, Guessand, Ehizibue, Jajalo, Arslan, PAfundi, Lovric, Nestorovski, Success. All. Sottil.

Dove vedere Udinese-Torino in streaming e in TV

Dove vedere Udinese-Torino in streaming? A trasmettere la partita è Dazn, che detiene i diritti di tutta la serie A per questa stagione ma anche per la prossima.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Udinese-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30.