Sintesi e commento del primo tempo di Udinese-Torino, sfida delle 12.30 alla Dacia Arena: Deulofeu risponde ad Aina

Per la sfida della Dacia Arena, Juric sceglie la difesa “giovane” già vista in Coppa. Al centro della difesa c’è Schuurs, con Zima e Buongiorno a completare il terzetto davanti a Milinkovic-Savic. Ricci di nuovo titolare in Serie A, confermati i giocatori di fascia, Aina e Lazaro, nessuna sorpresa davanti. Sottil risponde con Success e Deulofeu: Beto parte dalla panchina. Subito ritmi alti nei primi minuti: ci prova Deulofeu a infastidire Milinkovic-Savic, che però riesce ad evitare l’intervento dell’attaccante, poi botta da fuori di Miranchuk e tiro alto di Lukic dopo la respinta di Silvestri. A passare è il Torino, con Aina, due minuti dopo. Vlasic va giù sulla fascia sinistra, scarico indietro a centro area per Miranchuk che controlla si gira e serve all’accorrente Aina, che batte Silvestri. La risposta dell’ìUdinese arriva al 25′, dopo che i friulani avevano alzato i ritmi. Gol che nasce da un grave errore di Zima: il difensore, ricevuta palla dal suo portiere sbaglia l’appoggio servendo Udogie. E così l’esterno serve Deulofeu rimette tutto in parità. Al 28′ azione personale di Lazaro sulla sinistra: l’ex Inter fa tutto da solo, entra in area e prova a sorprendere Silvestri, bravo a dirgli no. La partita resta viva: ci prova Bijol di testa ma Milinkovic-Savic si ritrova il pallone tra le mani. Si va al riposo sull’1-1.