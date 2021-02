Il commento del primo tempo di Cagliari-Torino, partita valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021/21

Per una sfida che sa di spareggio salvezza Nicola conferma l’11 visto in campo contro il Genoa con Baselli ancora pronto a subentrare a gara in corso e l’attacco affidato alla coppia Belotti-Zaza. Di fronte, invece, Di Francesco si affida a Nainggolan e Joao Pedro alle spalle dell’unica punta Simeone. Una partita che si fa da subito tesa, con un Cagliari sugli scudi fin dai primi minuti di gioco tanto da trovare la prima conclusione dopo appena 40 secondi di gioco. I ritmi si alzano da ambo le parti, e in pochi minuti il Toro si fa vedere per due volte dalle parti di Cragno con due punizioni interessanti che si spengono però entrambe fuori dallo specchio della porta. I granata crescono, provano a prendere in mano le redini del match ma il Cagliari gioca speculare e per entrambe le formazioni c’è spazio solo per qualche ripartenza non finalizzata.

Cagliari-Torino 0:0, il commento al primo tempo

Il primo brivido però lo corre il Toro al 22’ con Zappa che salta agilmente Bremer e mette in mezzo per Joao Pedro. Conclusione murata da un provvidenziale Izzo che si immola e salva i granata. L’azione dà coraggio ai padroni di casa che tre minuti più tardi si fanno nuovamente vedere dalle parti di Sirigu con Bremer che mettere una pezza su Nandez ripetendosi poi al 32’ quando devia il pallone di Simeone quel tanto che basta per salvare la porta granata. Il Toro tenta di tenere palla e ripartire in contropiede ma è la squadra di Di Francesco a costruire gioco e azioni manovrate. E da una di queste arriva la più chiara occasione da gol del primo tempo con Joao Pedro che spreca e chiude sul fondo. Pochi istanti dopo, al 45′, sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo rossoblù Simeone insacca di testa e la palla si spegne di pochissimo fuori. Finisce così il primo tempo: il Toro si fa vedere all’inizio ma poi è un monologo cagliaritano.