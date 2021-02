Cagliari-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Anticipo di campionato, il secondo di questa quarta giornata di ritorno: Cagliari-Torino è prima di tutto uno spareggio, poi una partita. La classifica impone alle due squadre di non perdere ma rappresenta anche una ghiotta occasione per la squadra di Nicola, che con una vittoria – sarebbe la prima della sua gestione – porterebbe a casa tre punti fondamentali per provare a staccare le ultime tre in classifica, tra cui si sono appunto i sardi di Di Francesco. Segui Cagliari-Torino in diretta su Toro.it.

Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 19.30 Le due squadre sono arrivate allo stadio Sardegna Arena. Ora si attende la comunicazione delle formazioni ufficiali che dovrebbero arrivare fra circa un quarto d’ora.

Ore 18.45 Mancano due ore al calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Torino. Circa 13 gradi in Sardegna e cielo nuvoloso: la Sardegna Arena sarà teatro della sfida tra rossoblù e granata, che arriveranno allo stadio intorno alle 19.15. Poi consueta ricognizione prima del riscaldamento, quello che precederà la sfida. Assenti tra i granata Buongiorno, Murru e Linetty: secondo le indiscrezioni per un tampone dubbio quest’ultimo avrebbe lasciato il ritiro questa mattina.

Cagliari-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewiewicz; Lykogiannis, Marin, Nandez, Zappa, Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Carboni, Ceppitelli, Deiola, Duncan, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti. Allenatore: Di Francesco.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Gojak, Lukic, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola

Cagliari-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Torino in diretta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite e numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport. Sarà inoltre disponibile il servizio streaming su SkyGo e NowTV. La diretta web sarà su Toro.it.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio ore 20.45