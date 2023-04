Sintesi e commento / Dopo Zappacosta è Sanabria a risollevare il Toro ma dura poco: è di Zapata il gol vittoria

Non riesce, al Toro, di dare continuità alla bella vittoria contro la Lazio. Non è stato sufficiente nemmeno un Sanabria sontuoso che, dopo il gol di Zappacosta, favorito da un erroraccio di Milinkovic che si fa infilare sul proprio palo mandando su tutte le furie Juric, riagguanta il momentaneo pareggio. A pochi istanti dal 90′, infatti, è Zapata a segnare la rete del definitivo 2-1 per l’Atalanta.

Torino-Atalanta: il primo tempo

Con Radonjic out per infortunio, nella sfida casalinga contro l’Atalanta, Juric decide di optare per la coppia Miranchuk-Karamoh, alle palle di Sanabria, lasciando ancora una volta in panchina Vlasic. Reduci dalla bella vittoria esterna contro la Lazio, i granata vogliono dare continuità ai risultati ma l’inizio del match chiarisce immediatamente che non sarà una passeggiata. Il Toro va in pressing ma trovare gli spazi, contro un’Atalanta posizionata a specchio non è cosa da poco e allora ci si affida per lo più ai lanci lunghi di Milinkovic. Per oltre mezz’ora c’è davvero poco da segnalare: qualche incursione per parte ma nulla più. Fino al 33’, quando a sbloccare il match e il risultato ci pensa l’ex di giornata Zappacosta che prende palla, arriva sul fondo e batte Milinkovic-Savic sul suo palo. Un erroraccio, quello del portiere granata che fa esplodere anche Juric, infuriato. A questo punto i ritmi si alzano ma non vanno di pari passi con la precisione: il Toro ci prova a reagire senza però impensierire più di tanto l’Atalanta, brava a chiudere gli spazzi e proteggere il vantaggio. Al 45′ il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi: nessun recupero e Toro sotto per 0-1.

Torino-Atalanta: il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi salta subito all’occhio la prima novità per Juric e il Toro: fuori Karamoh, dentro Vlasic. Ed è proprio il neoentrato, dopo appena un paio di minuti, a far vibrare il Grande Torino: serve Miranchuk in area di rigore ma il russo si allunga troppo il pallone e consente alla difesa di allontanare senza troppi problemi. Al 50’ arriva la prima reazione vera del Toro e arriva ancora dai piedi di Vlasic che impegna Sportiello in acrobazia. Una decina di minuti più tardi, Juric si gioca un’altra doppia carta: fuori Linetty e Rodrgiuez, al loro posto spazio a Ricci e Vojvoda. Prova a mettere dentro forze fresche, il tecnico granata, ma l’esito non cambia: il Toro cerca di manovrare ma non trova spazio e il cronometro corre. Così come corrono Mirachuck e Sanabria che tentano di risollevare il Toro. Al 75′ il primo fa partire un missile di sinistro che costringe Sportiello ad una grandissima parata. Sul rimpallo, è fulmineo Sanabria che mette il sigillo su una partita strepitosa riportando il punteggio in perfetta parità. Non basta, però: la carta vincente dell’Atalanta è Zapata che, al 41′ della ripresa, si libera, fa sedere Schuurs e sigla un gol magistrale regalando la vittoria alla squadra di Gasperini.