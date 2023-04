Torino-Atalanta, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, a caccia di continuità. Dopo i tre punti conquistati contro la Lazio, Juric e i suoi proveranno a tornare a vincere anche tra le mura amiche. Ad attenderli, l’Atalanta di Gasperini, che rinnova la sfida tra allievo e maestro. All’andata, una vittoria netta della Dea, che si è imposta per 3-1 sugli avversari, interrompendo la scia di risultati utili che li vedeva protagonisti. I bergamaschi, che stanno vivendo un periodo positivo, hanno nel mirino posizioni che valgono matematicamente le coppe e proveranno a raggiungerle, cosa che proverà a fare anche il Toro. Segui in diretta Torino-Atalanta su Toro.it.

Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Torino-Atalanta. Intorno allo stadio ancora pochi tifosi: fra mezz’ora i due pullman saranno già all’interno dell’impianto e i giocatori potranno prepararsi per scendere in campo per il riscaldamento.

Torino-Atalanta: le probabili formazioni

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Bayeye, Gineitis, Ricci, Adopo, Miranchuk, Seck, Pellegri. All. Juric.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners, Zapata. A disp. Musso, Rossi, Demiral, Palomino, Bernasconi, Muriel, Boga, Hojlund. All. Gasperini.

Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Torino-Atalanta sarà trasmessa in diretta da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024 e su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). La diretta web testuale sarà su Toro.it.

Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45