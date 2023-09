Sintesi e commento dei primi 45′ di Lazio-Torino: nel corso del primo tempo si ferma Buongiorno per infortunio, esordio per Sazonov

Il Torino si presenta all’Olimpico reduce da tre risultati utili consecutivi (vittorie contro Genoa e Salernitana, pareggio contro la Roma) e cerca il quarto proprio contro la Lazio. Per riuscirci Juric, a sorpresa, schiera insieme dal primo minuto Sanabria e Zapata, con Vlasic che agisce alle loro spalle. In mezzo al campo confermato Tameze con al suo fianco Ricci al posto di Vlasic. Fin dalle prime battute Lazio-Torino si rivela una partita molto equilibrata con le squadre che faticano a creare occasioni. La prima conclusione è di Vlasic, un tiro centrale al 7′ che Provedel per non trattiene. Dall’altra parte Casale dopo un angolo spara alto. Al 25′ arriva una brutta notizia per il Torino: Buongiorno si ferma per un problema muscolare ed è costretto a uscire (a rischio la sua presenza anche nel derby), al suo posto entra Sazonov, al debutto stagionale. Fino al termine della prima frazione succede poco altro: un tiro di Marusic bloccato da Milinkovic-Savic e un colpo di testa di Zapata che non crea problemi a Provedel.