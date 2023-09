Lazio-Torino, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tre giorni fa il pareggio con la Roma nei minuti finali con gol (il primo) di Duvan Zapata. Il Torino stasera sarà invece ospite dell’altra romana, la Lazio: una squadra in crisi di risultati e che non è riuscita in questo inizio di campionato a partire così come aveva chiuso la stagione precedente, quando si era qualificata per la Champions arrivando alle spalle del Napoli. Una sfida aperta e che lo scorso anno ha visto uscire vincitrice il Toro di Juric. Segui in diretta Lazio-Torino su Toro.it.

Lazio-Torino: la diretta

17′ Mischia in area dopo l’angolo, ci prova Casale ma calcia alto

16′ Angolo battuto corto e palla deviata poi nuovamente oltre la linea di fondo da Lazaro

15′ La Lazio ora si fa vedere in avanti e guadagna il primo angolo della sua partita. 1-1 il conto totale dei corner

10′ Il Torino sta spingendo molto sulla sinistra, dove Sanabria si sta anche allargando molto

7′ OCCASIONE Torino. Angolo battuto da Lazaro che serve al limite Vlasic, il croato va alla conclusione centrale ma Provedel non trattiene e Zapata non riesce a girare verso la porta

6′ Dall’altra parte Lazaro guadagna il primo angolo della partita

4′ Cross di Zaccagni dalla sinistra, facile la presa per Milinkovic-Savic

2′ Schuurs recupera un pallone nella trequarti offensivo ma poi non trova nessun compagno e la Lazio recupera

1′ Inizia la partita. Primo pallone giocato dalla Lazio

Lazio-Torino 0-0: il tabellino

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 20.30 I giocatori hanno terminato il riscaldamento e sono rientrati negli spogliatoi

Ore 20.15 I giocatori delle due squadre sono entranti in campo per effettuare i rispettivi esercizi di riscaldamento.

Ore 19.45 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre: nel Torino giocano insieme Sanabria e Zapata

Ore 19.35 I giocatori delle due squadre sono in campo per la ricognizione prepartita. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali

Ore 18.35 Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Lazio-Torino: per la gara dell’Olimpico il tecnico granata, Ivan Juric, non può ancora contare su Koffi Djidji e David Zima in difesa (oltre che sul terzo portiere Mihai Popa) ma ha recuperato Mergim Vojvoda, che era stato costretto a saltare le gare contro la Salernitana e la Roma a causa di un lieve infortunio subito in nazionale. Juric ha così a disposizione una risorsa in più sulle corsie laterali.

Lazio-Torino: formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp. Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Cataldi, Gila. All. Sarri.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, Sazonov, N’Guessan, Vojvoda, Ilic, Linetty, Gineitis, Radonjic, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric

Lazio-Torino: dove vederla in tv e streaming

Dove vedere Lazio-Torino? In streaming e in diretta è trasmessa, come tutte le altre partite del campionato di Serie A, su Dazn. Ma non solo: è infatti possibile vedere Lazio-Torino in streaming anche su Sky Go, questo perché è la partita è trasmessa in TV anche su Sky Sport Canale 251 e su Sky Sport Calcio.

Lazio-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45