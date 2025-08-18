La conferenza stampa dell’allenatore del Modena dopo la sconfitta contro il Torino nella prima sfida di Coppa Italia

Amaro in bocca per il Modena di Andrea Sottil, sconfitto per 1-0 dal Torino di Baroni. Dopo un primo tempo in cui a mancare è stato solo il gol, i canarini hanno invertito la rotta, non riuscendo a contrastare gli avversari e chiudendo al “Grande Torino” la loro avventura in Coppa Italia. Il tecnico gialloblù commenta così la prestazione dei suoi: “Per noi era un test importante, i ragazzi hanno fatto un’ottima partita, anche nel secondo tempo. Ci è mancato solo il gol nel primo tempo, siamo stati propositivi, abbiamo subito nulla. Peccato per il gol a inizio secondo tempo, poi è subentrata stanchezza, giocavamo contro il Torino in casa loro“.

Sulla stagione: “Cercavamo da questa partita un resoconto dopo cinque settimane di lavoro, il campionato sarà duro, è competitivo ma sono sicuro che la squadra farà un campionato da protagonista”