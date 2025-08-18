Toro.it

Il centrocampista croato analizza la sfida di Coppa Italia tra Torino e Modena, decisa da un suo gol nel secondo tempo

Al termine della sfida di Coppa Italia, anche Vlasic, autore dell’unica rete della sfida, ha analizzato una gara a due volti: “Non siamo riusciti a fare giocate buone, soprattutto nel primo tempo. Il Modena ha giocato molto in salita“.

Vlasic: “Possiamo fare un campionato”

Il croato confida nella squadra: “Noi abbiamo cambiato modulo nel secondo tempo: da quel momento in poi è stato più facile. Ci serve tempo, ci dobbiamo abituare ai nuovi acquisti. Io ho fiducia in questa squadra, possiamo fare una buona stagione”.

Nikola Vlasic of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 18-08-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa

No ma tranquilli, mica c’è fretta.

Sottil: “Ottima partita, nel primo tempo ci è mancato solo il gol”

Zapata: “Mi sento sempre meglio. Questo Toro può diventare più forte dell’anno scorso”