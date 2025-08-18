Il centrocampista croato analizza la sfida di Coppa Italia tra Torino e Modena, decisa da un suo gol nel secondo tempo

Al termine della sfida di Coppa Italia, anche Vlasic, autore dell’unica rete della sfida, ha analizzato una gara a due volti: “Non siamo riusciti a fare giocate buone, soprattutto nel primo tempo. Il Modena ha giocato molto in salita“.

Vlasic: “Possiamo fare un campionato”

Il croato confida nella squadra: “Noi abbiamo cambiato modulo nel secondo tempo: da quel momento in poi è stato più facile. Ci serve tempo, ci dobbiamo abituare ai nuovi acquisti. Io ho fiducia in questa squadra, possiamo fare una buona stagione”.