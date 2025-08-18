Le dichiarazioni di Duvan Zapata al termine di Torino-Modena, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia

Buona la prima per il Torino di Marco Baroni che, dopo un primo tempo sofferto contro il Modena, ha strappato il gol dell’1-0, portando a casa il passaggio del turno. Tra le note liete di giornata, oltre al passaggio del turno, il ritorno in campo di Duvan Zapata. Inserito nei minuti finali ha provato a dare la sua impronta sul fronte offensivo granata. Ecco come ha commentato la prestazione e la partita di oggi in conferenza stampa.

317 giorni dall’ultima volta. Le tue impressioni. Come stai? Quanto ti intriga poter giocare con il Cholito?

“Sono passati tantissimi giorni, più di 10 mesi. Penso che sia stato un recupero lungo. Adesso sto raccogliendo i frutti di questo percorso. Comincio a sentirmi meglio. Oggi mi sono sentito meglio di Valencia. Se sono intrigato per il Cholo? Sì. Giovanni ha dimostrato di essere un attaccante che sa fare gol. Ha esperienz ain Serie A, è arrivato per darci una mano, non solo lui ma tutti i nuovi. Come gruppo dobbiamo conoscerci meglio, soprattutto con i nuovi arrivati. è questione di tempo. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, con il cambio di Ilkhan. Dobbiamo trovare sintonia dentro il campo. In questo modo si può cresere”

Hai visto gran parte della partita dalla panchina. Che Torino hai visto tenendo conto che tra il primo e il secondo tempo è stato differente.

“Da fuori, ho visto che facciamo fatica a costruire il gioco da dietro perchè i nostri centrocampisti erano marcati, non riuscivano a girarsi e proporre gioco in avanti. Con lingresso di Ilkhan è stato evidente il miglioramento della squadra, di uscire ocn palla al piede. Siamo riusciti a trovare i nostri uomini davanti che ci aiutavano ad attaccare meglio. è stato fondmentale questo miglioramento per passare il turno”.

Lo stadio ti ha riservato una grande accoglienza. Che effetto ti ha fatto?

“È stata una bella emozione sentire il calore dei tifosi. Sono molto contento. Adesso spero piano piano di farli godere con i miei gol”.

Con i dottori avete stabilito un programma di recupero e quando pensi di tornare a giocare 90 minuti?

“È più questione del mister, che mi sta gestendo bene. Negli allenamenti miglioro, ho bisogno di continuità e di lavorare. Mi sento meglio, l’importante è che sono in crecita”.

Questo Toro è più forte di quello dell’anno scorso?

“Stiamo facendo un mercato importante, con l’obbiettivo di migliorare la squadra, per avere più scelte possibili in ogni ruolo. Penso che stiamo diventando più forti dell’anno scorso in questo senso”.