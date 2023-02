La conferenza stampa del tecnico dell’Udinese Sottil dopo la vittoria, 1-0, del Torino

Così Sottil ha commentato la sconfitta dell’Udinese col Torino: “Ho visto una partita equilibrata all’inizio poi abbiamo sbagliato qualche disimpegno di troppo. Se dai la palla al Torino poi è chiaro che sapevamo che venivamo a giocare una partita tosta. Però il primo tempo è abbastanza equilibrato, lo dicono anche le statistiche. Al di là del fuorigioco millimetrico noi non abbiamo messo pressione sul cross di Aina. Una squadra come la nostra non può prendere gol del genere. Al di là del gol che è regolare. I ragazzi poi hanno dato tutto, chi è entrato ha cercato di dare una svolta ma non siamo riusciti a pareggiarla. Ne prendiamo atto, complimenti al Torino, andiamo avanti”.

“Gli episodi ci penalizzano”

“Io vedo un momento in cui gli episodi ci stanno penalizzando A noi con il Bologna ci annullano il gol per un fuorigioco di un millimetro, oggi prendiamo un gol su fuorigioco di un millimetro. Chiaro che di fronte ci sono anche gli avversari, non giochiamo da soli. Il Torino è un avversario tosto ma noi dovevamo essere più attenti. Non c’è pressione sulla palla, sono cose che proviamo in allenamento. Poi abbiamo cercato di restare in partita, i ragazzi hanno dato tutto e questo è importante ma quando non vinci c’è qualcosa che non va”, ha sottolineato.

Sottil su Thauvin

“Serve personalità che la squadra ha sempre dimostrato di avere. Oggi dovevamo essere più presenti: abbiamo giocatori con esperienza, personalità, con un grande vissuto e va messo in campo. Thauvin? non è ancora al top come condizione ma ha cercato di creare scompiglio, di trovare la giocata. Ha combattuto con i suoi compagni fino in fondo poi adesso lavoreremo con lui per portarlo in condizione migliore. Lui è un giocatore duttile, oggi c’era una condizione particolare, eravamo sotto, in panchina non avevo una punta di ruolo e quindi sotto 1-0 ho preferito mettere due mediani, mantenendo due punte con lui dietro”.