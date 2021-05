I convocati di Vincenzo Italiano e Davide Nicola per Spezia-Torino, partita in programma alle 15.00 di sabato 15 maggio

Dopo lo 0-7 rimediato con il Milan, il Toro si prepara alla prossima sfida che vede nel mirino dei granata lo Spezia. Con la salvezza ancora in bilico, lo scontro diretto tra i liguri ed il Torino in programma per sabato 15 maggio alle ore 15.00 potrebbe essere rivelatore. Gli Aquilotti arrivano da un pareggio rimediato contro la Sampdoria di Ranieri e proveranno a portare a casa il massimo. I granata invece, cercheranno di riscattarsi dopo la brutta sconfitta di mercoledì sera. Nicola dovrà fare a meno di Linetty, squalificato dopo il giallo rimediato contro i rossoneri, ma ha recuperato Nkoulou ed Izzo, assenti nell’ultimo match. Di seguito, le scelte dei due tecncii in vista di Spezia-Torino.

Convocati Spezia-Torino: le scelte di Italiano

Sono 26 i giocatori chiamati da Vincenzo Italiano in vista del Toro. Torna Nzola, escluso contro la Sampdoria a causa di motivi disciplinari. Ecco le scelte del tecnico:

Portieri: Zoet, Rafael, Provedel;

Difensori: Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali;

Centrocampisti: Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena;

Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli;

Convocati Spezia-Torino: le scelte di Nicola

Davide Nicola chiama invece 21 giocatori per la trasferta a La Spezia. Tornano i due grandi assenti della difesa granata contro il Milan Izzo e Nkoulou. Non ci sono invece Gojak, Milinkovic-Savic, Murru (infortunati) e Linetty, squalificato dopo il match contro i rossoneri. Di seguito le scelte di Nicola:

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani;

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda;

Centrocampisti: Baselli, Lukic, Mandragora, Rincon;

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza;