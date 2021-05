La probabile formazione del Torino per la trasferta salvezza di La Spezia: Nicola torna all’undici tipo dopo il disastro contro il Milan

L’unico calcolo strategico, stavolta, è quello legato al risultato: con la vittoria il Torino si salva, con qualunque altro risultato vivrà una settimana di passione tra il recupero contro la Lazio e la sfida contro il Benevento, a sua volta obbligato a fare tre punti in casa contro il Crotone. A La Spezia (sabato, ore 15) non ci saranno né diffide né energie da gestire: o meglio, tutte le altre variabili passeranno in secondo piano. Persino le scorie dello 0-7 casalingo subito mercoledì dal Milan andranno messe da parte. E su questo ha lavorato Nicola al Filadelfia, nei giorni di riflessione vissuti a stretto contatto con il presidente Cairo. Il tecnico ha fatto turn-over contro i rossoneri e non ha forzato i recuperi di Izzo e Nkoulou, pagandone le conseguenze. Ora però spera di raccogliere qualche frutto, ritrovando, rinfrescati, i titolari delle ultime settimane.

Toro, ecco chi gioca contro lo Spezia

Si rivedranno, appunto, Izzo e Nkoulou – di cui sopra -, tornati in gruppo nell’allenamento di giovedì dopo aver smaltito i rispettivi infortuni: soppianteranno Lyanco e Buongiorno, co-autori della prestazione da incubo di tre giorni fa. L’unico confermato, nel pacchetto arretrato, sarà dunque Bremer. Dell’undici anti-Milan ci sarà un solo reduce anche a centrocampo, laddove torneranno Rincon e Verdi – in vantaggio su Lukic – accanto a Mandragora, mentre Linetty resterà fuori dai convocati per squalifica. Sulle fasce è certo di una maglia Ansaldi, entrato nella ripresa mercoledì, ma resiste il ballottaggio a destra tra Vojvoda e Singo, con il kosovaro favorito. Nessun dubbio, invece, per l’attacco del 3-5-2. Saranno Belotti e Sanabria i terminali offensivi. I due hanno riposato contro il Milan, lasciando il campo a Zaza e Bonazzoli (non pervenuti): si riprenderanno il posto da titolare alla ricerca di quel gol che a entrambi manca da un mese o poco meno.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Singo, Baselli, Lukic, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola

Squalificato: Linetty

Indisponibili: Gojak, Milinkovic-Savic, Murru