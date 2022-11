Ecco le parole di Thiago Motta al termine della partita vinta dal suo Bologna per 2-1 in rimonta contro il Torino

Al termine di Bologna-Torino, Thiago Motta ha così commentato ai microfoni di Dazn la vittoria. “Non sempre riesco a trasmettere la gioia che ho dentro. Oggi era una partita difficilissima, come lo sono sempre quelle contro il Torino, ma l’abbiamo affrontata nel modo giusto, nel secondo tempo con l’aiuto dei giocatori entrati dalla panchina abbiamo chiuso la partita in maniera fantastico. Se ho fatto io la differenza con i cambi? No, la differenza la fanno i giocatori, sono loro che si allenano tutti i giorni. Da quando sono arrivato lavorano sempre alla grande. E’ un gruppo che sta dimostrando di avere la voglia per arrivare a certi obiettivi perché sono giocatori forti. Io vivo la partita fin dal riscaldamento, cerco di immaginare dal riscaldamento quello che succede. Magari è un’insicurezza mia ma cerco di seguire i giocatori come dei figli ma poi lascio dello spazio anche a loro, perché ci sono dei leader ed è giusto così”.