I Top e Flop di Torino-Cremonese: il serbo segna un gran gol, Paleari compie due grandi interventi, Ilkhan non ancora all’altezza

Dopo l’1-1 contro l’Ingolstadt, il Torino ha vinto la seconda amichevole contro la Cremonese, quella che ha chiuso il ritiro in Val Venosta. Baroni ha provato una formazione “titolare” nel primo tempo, cambiando poi dieci giocatori all’intervallo. Tra giocatori ancora in ritardo di condizione e non perfettamente nel loro ruolo, ecco i Top e i Flop di oggi.

I Top

PALEARI: in attesa di Israel è il portiere titolare. Almeno due parate importanti nell’arco di un’ora, fino al cambio con Popa. Una sul colpo di testa di Ravanelli, nel primo tempo, l’altra sul diagonale di Johnsen nella ripresa. Si riscatta dopo l’uscita a vuoto nella precedente amichevole, costata il gol dell’iNgolstadt.

ILIC: un suo gol, bellissimo, sblocca il risultato. Il sinistro al volo che si insacca nel sette interrompe il digiuno del serbo, seppur in amichevole. L’ultimo gol con la maglia granata risaliva infatti alla partita con l’Atalanta dell’inizio della scorsa stagione, quando sembrava che per lui la stagione dovesse essere decisamente diversa.

BIANAY BALCOT: segna un gol da attaccante vero, grazie al bello spunto di Dembélé. Sa che potrebbe andar via, è consapevole di aver fatto il jolly durante questo ritiro: a completa disposizione di Baroni, ha provato anche da punta. E si vede che qualcosa gli ha lasciato…

I Flop

COCO: schierato nel primo tempo in coppia con Masina, con la formazione “titolare”, Saul Coco si è fatto trovare impreparato sull’unico gol della Cremonese, perdendosi l’avversario. Una prestazione più in linea con l’ultimo periodo della scorsa stagione che con gli inizi in ritiro, quando sembrava che lì in difesa il Torino avesse piazzato un buon colpo.

ILKHAN: al rientro dopo il problema fisico che gli aveva impedito di esserci in occasione della prima sfida amichevole, il turco non lascia l’idea al momento di poter essere funzionale. Sarà il ritardo di condizione, il lungo infortunio ancora da superare del tutto, ma è evidente che sia complicato al momento per lui entrare nelle rotazioni del centrocampo granata.