Il Torino ha comunicato i giocatori granata che sono stati convocati dal tecnico Baroni per l’amichevole in programma con il Monaco

Con il termine del ritiro estivo, il Torino è ora pronto per mostrare i frutti delle sessioni di allenamento condotte a Prato allo Stelvio. La squadra di Baroni alle 18:00 avrà la possibilità di effettuare un test importante scendendo in campo per disputare l’amichevole contro il Monaco, una delle squadre qualificate alla prossima edizione della Champions League.

I giocatori convocati contro il Monaco

Ecco chi sono i giocatori chiamati da Baroni per la sfida contro il Monaco

PORTIERI: Donnarumma, Israel, Paleari, Popa;

DIFENSORI: Bianay-Balcot, Biraghi, Coco, Dembelé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Mullen, Pedersen;

CENTROCAMPISTI: Aboukhlal, Anjorin, Cacciamani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Olinga, Politakis, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Adams, Sanabria, Gabellini;