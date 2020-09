Atalanta, la probabile formazione di Gasperini contro il Torino

La probabile formazione dell’Atalanta contro il Torino / Quasi certa la presenza di Toloi e Caldara, Sutalo in vantaggio su Palomino

In casa Atalanta la notizia più rilevante è senza ombra di dubbio il ritorno in squadra di Ilicic che, tuttavia, non sarà presente tra i convocati di mister Gasperini per la partita contro il Toro. E il tecnico, d’altronde, è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa: “Si sta allenando, ma da tre giorni a questa parte. Non pongo nessuna fretta, starei un po’ più cauto“. Il tecnico bergamasco dovrà poi fare i conti anche con altre pesanti assenze: Djimisti e Romero sono infatti squalificati mentre Miranchuk, Gollini, Pessina e Piccini sono fuori per infortunio. In difesa, dunque, le scelte saranno quai obbligate: davanti a Sportiello agiranno infatti Toloi e Caldara con Sutalo in vantaggio su Palomino.

Atalanta, la probabile formazione contro il Torino

A centrocampo, De Roon e Freuler saranno affiancati sulle fase da Hateboer e Gosens mentre in attacco Zapata dovrebbe partire titolare con Muriel pronto a subentrare a partita in corto. Alle sue spalle, Malinovskyi sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Pasalic e al suo fianco dovrebbe esserci Gomez.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. A disp. Rossi, Carnesecchi, Palomino, Mojica, Ruggeri, Da Riva, Ilicic, Muriel, Lammers, Traoré. All. Gasperini.

Squalificati: Djimisti, Romero

Indisponibili: Miranchuk, Gollini, Pessina, Piccini