Torino, la probabile formazione di Giampaolo contro l'Atalanta

La probabile formazione del Torino / Panchina per Izzo, sulla destra è ballottaggio tra Ansaldi e Vojvoda. In attacco Zaza-Belotti

La seconda di Serie A, il primo match al Grande Torino e soprattutto il primo match nuovamente davanti ad un pubblico, seppur esiguo e limitato, potrebbe regalare l’esordio stagionale a Murru e Vojvoda dal primo minuto. Contro l’Atalanta, infatti, Giampaolo potrebbe optare per una linea difensiva parzialmente diversa da quella vista nella sfida del Franchi. Confermati, ovviamente, Sirigu e la coppia di centrali Bremer-Nkoulou, sulla destra andrà in panchina Izzo e a contendersi la maglia da titolare saranno Ansaldi e Vojvoda con quest’ultimo in leggero vantaggio. Dall’altra parte, invece, spazio proprio a Murru.

Berenguer-Verdi, ballotaggio sulla trequarti

A centrocampo, invece, Giampaolo conferma la mediana vista proprio contro i viola con Meité e Linety ai lati di Rincon che, ancora una volta, dovrà farsi carico della regia. Dietro le spalle di Zaza-Belotti, anch’essi riconfermati dal tecnico granata, ci sarà l’altro ballottaggio di giornata. Sarà Berenguer o Verdi ad agire dietro le due punte? Il primo non ha brillato contro la Fiorentina e Giampaolo potrebbe optare per far partire l’ex Napoli dal primo minuto per vederlo all’opera dopo lo spezzone concessogli sul finale dello scorso match.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Izzo, Rodriguez, Buongiorno, Singo, Ansaldi, Lukic, Segre, Berenguer, Millico, Falque. All. Giampaolo.

Squalificati: –

Indisponibili: Baselli.