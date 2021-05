La probabile formazione del Torino contro il Benevento: Nicola sceglie i titolarissimi, davanti Belotti e Sanabria

“Scenderà in campo la migliore formazione possibile”, parola di Davide Nicola, che affronterà il Benevento con la salvezza già in tasca ma un futuro più incerto che mai. Potrebbe essere anche la sua ultima partita sulla panchina del Torino: in ogni caso, il tecnico vuole salutare la stagione con i tre punti e, se possibile, una classifica migliore. Ecco perché non sarà stravolto, o quasi, l’undici che si è succeduto con limitate modifiche nelle ultime settimane (lo 0-7 contro il Milan fu l’eccezione, pagata). Rispetto ai titolari dell’Olimpico, potrebbero esserci due novità: Vojvoda al posto di Singo e Verdi, da mezzala, in luogo di Lukic, infortunato.

Toro, chi gioca contro il Benevento?

Davanti a Sirigu, Buongiorno si giocherà fino all’ultimo le proprie chance di partire dal primo minuto, ma i favoriti sono sempre loro: Izzo sul centrodestra, Nkoulou in mezzo e Bremer sul centrosinistra. Singo ha giocato dall’inizio contro la Lazio, e per questo Nicola vuole dare l’ultima maglia da esterno destro a Vojvoda. Il tecnico, inoltre, è intenzionato a rilanciare Verdi dal 1′: il 24 si sistemerà accanto a Rincon e Mandragora. Baselli, che dopo la salvezza sperava di avere spazio nell’ultima partita dell’annata, è stato fermato da un infortunio muscolare in settimana e non è al meglio. E in attacco? Belotti è l’intoccabile, al suo fianco dovrebbe partire Sanabria, anche se Zaza e, soprattutto, Bonazzoli lo insidiano.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Singo, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Baselli, Gojak, Lukic, Milinkovic-Savic, Murru, Rodriguez