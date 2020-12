Torino-Bologna, i convocati: Mihajlovic recupera Schouten

I convocati di Giampaolo e Mihajlovic per Torino-Bologna, match valido per la 12^ giornata di Serie A 2020/2021

É di nuovo tempo di scendere in cmapo per il Toro di Giampaolo, reduce da una sconfitta con la Roma e che si prepara ad affrontare la terza sfida in nove giorni. Questa volta nel mirino c’è il Bologna di Mihajlovic, che arriva da un pareggio per 2-2 rimediato contro lo Spezia e che punta a tornare alla vittoria. L’ultima risale infatti al match col Crotone, disputato il 29 novembre. Tanti gli assenti per la compagine rossoblù (Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Santander e Mbaye tra questi) che ha chiamato in causa 24 giocatori. Il Torino invece vuole spezzare il tabù delle sfide casalinghe. Ecco le scelte di Giampaolo e Mihajlovic.

Convocati Torino-Bologna, le scelte di Giampaolo

In attesa di comunicazione.

Convocati Torino-Bologna, le scelte di Mihajlovic

Portieri: Breza, Da Costa.

Difensori: Calabresi, Denswil, De Silvestri, Dijks, Danilo, Paz, Tomiyasu, Khailoti.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci.

Attaccanti: Barrow, Pagliuca, Palacio, Rabbi, Vergani, Vignato.