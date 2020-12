La probabile formazione del Toro: può tornare Sirigu

La probabile formazione del Torino contro il Bologna: Giampaolo pensa di rimettere Sirigu tra i pali. Il 3-5-1-1 verso la conferma

A Roma, il Torino ha dimostrato di non essere allo sbando. Questo, almeno, è il punto di vista di Marco Giampaolo, che contro il Bologna si gioca più di un pezzo di futuro ma è concentrato solo sui punti, che ai granata servono per smettere di boccheggiare al fondo della classifica. D’altronde, “a Coverciano insegnano a stare sempre con la valigia dietro la porta”: lo ha detto l’allenatore stesso in conferenza stampa. Del doman non v’è certezza e allora meglio pensare solo a giocarla, la partita contro i rossoblu di Mihajlovic. Il Toro lo farà, probabilmente, insistendo sul 3-5-1-1 visto all’Olimpico per i primi quattordici minuti, almeno fino all’espulsione di Singo, che sarà uno degli assenti assieme ad Ansaldi, Baselli, Millico e Murru.

In difesa si rivedrà Rodriguez. Chance per Edera?

Il grosso dubbio è in porta. Giampaolo vuole tenere tutti sulla corda: Sirigu è stato escluso tre giorni fa e la scelta ha fatto rumore, ma il 39 ha reagito con il giusto atteggiamento e questo potrebbe fargli riguadagnare il posto tra i pali a discapito di Milinkovic-Savic. In difesa Rodriguez sostituirà Buongiorno al fianco di Lyanco e Bremer, mentre sulle fasce potrebbe arrivare una chance per Edera, alla luce dell’emergenza. A sinistra è certo di una maglia Vojvoda.

Se 3-5-1-1 sarà, Lukic appoggerà Belotti in attacco, con Linetty, il rientrante Rincon e uno tra Meité e Gojak a centrocampo. Il 23 è ancora il favorito, nonostante il 10 abbia giocato solo una manciata di minuti nel turno infrasettimanale. La possibilità di un cambio di modulo (e dunque di un ritorno al 4-3-1-2), per sopperire all’emergenza sulle fasce, c’è ma è remota. Fin qui, Giampaolo non è più tornato indietro sull’atteggiamento tattico, almeno non a inizio partita. Lo ha fatto per venire incontro alla squadra, che ancora deve dargli le giuste risposte.

Probabile formazione Torino (3-5-1-1): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Edera, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Celesia, Izzo, Nkoulou, Gojak, Segre, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Giampaolo

Squalificato: Singo

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Murru, Ujkani