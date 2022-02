Contro il Torino Mazzarri non avrà a disposizione né Baselli né Nandez: ecco la probabile formazione che scenderà in campo

Mazzarri ritorna in uno stadio che gli ha dato gioie ma che, ed è il riferimento proprio all’ultimissima partita al Grande Torino, gli ha pure causato qualche dolore sportivo. Due anni dopo lo 0-7 interno con l’Atalanta, anticamera della rescissione del contratto che sarebbe poi avvenuta una settimana dopo, Mazzarri torna guidando un Cagliari in salute, al quale mancherà l’altro ex, Daniele Baselli (come annunciato da Mazzarri in conferenza stampa), fresco di passaggio in rossoblù nel mercato di gennaio. Il tecnico schiererà il suo classico e collaudato 3-5-2 non potendo contare nemmeno su Nandez, ancora i box per infortunio. La certezza si chiama Joao Pedro: sarà lui, con Pereiro, a guidare l’attacco della formazione sarda.

Marin torna titolare

In difesa, davanti a Cragno, agiranno Goldaniga, Lovato e Carboni. Sulle fasce da una parte Bellanova, dall’altra Dalbert, mentre in mediana rispetto alla sfida pareggiata 1-1 contro il Napoli torna titolare Marin, in mediana insieme a Grassi e Deiola. Confermato il tandem composto da Pereiro, reduce dal gol ai partenopei, e Joao Pedro.

Probabile formazione Cagliari: ecco chi gioca

A seguire il probabile undici di Mazzarri contro il Torino:

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. A disp. Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Altare, Lykogiannis, Obert, Gagliano, Keita, Pavoletti. All. Mazzarri.

Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Baselli, Walukiewicz, Rog.

Squalificati: nessuno