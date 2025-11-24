Torino-Como, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali, la Serie A è tornata con la dodicesima giornata. Uno dei due posticipi che chiudono il turno è Torino-Como. Prima dello stop del campionato, la formazione granata aveva pareggiato 0-0 il derby con la Juventus, portando a sei la striscia di risultati utili consecutivi: una striscia che vorrebbe prolungare quest’oggi contro un avversario molto pericoloso come appunto lo è il Como. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.30: segui Torino-Como in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Como: la diretta

31′ Tutto confermato, l’argentino dopo aver effettuato un ottimo controllo ha spedito il pallone alle spalle di Paleari. Il risultato è ora di 4-1 in favore del Como

31′ Nico Paz effettua la rete del 4-1 ma l’arbitro spetta il controllo del VAR per la conferma

30′ Sostituzione per il Como. Fuori Morata e Rodriguez, dentro Douvikas e Kempf

29′ Il Torino prova ad accorciare le distanze. Anjorin scarica il pallone a Vlasic che tenta il tiro di prima intenzione. La conclusione è però imprecisa e si spegne sul fondo

26′ Gol del Como. Perrone pesca in area Ramon con un cross preciso al millimetro e il centrale insacca il pallone alle spalle di Paleari

25′ OCCASIONE per il Toro. Morata effettua un passaggio perfetto per i piedi di Rodriguez, lo spagnolo si trova a tu per tu con Paleari ma spara il pallone sopra la traversa

24′ Aboukhlal tenta una combinazione con Zapata ma il colombiano non segue l’azione e rimane in posizione di fuorigioco

23′ Il Torino riparte nuovamente sulla corsia laterale. L’azione si spegne però in un nulla di fatto a causa del cross impreciso di Lazaro

21′ Sostituzione per il Torino. Fuori Casadei e Ngonge dentro Anjorin e Aboukhlal

20′ Bell’azione del Torino che è ripartito in velocita con Ngonge. Tutto da rifare, l’arbitro segnala una posizione di fuorigioco

19′ Il Como riparte in contropiede con Addai. L’olandese tenta il passaggio per Vojvoda ma Nkounkou è attento e intercetta il tentativo

18′ Il Torino prova a impostare ma il Como pressa tutti i giocatori con grande intensità. I granata faticano a trovare spazi

16′ Con l’ingresso in campo del francese Lazaro si sposta ora sulla corsia di destra mentre Nkounkou sorveglierà la corsia sinistra

16′ Sostituzione per il Torino. Dentro Nkounkou fuori Pedersen

14′ Nico Paz supera Vlasic con un’ottima giocata e permette al Como di mantenere la presenza nell’area di rigore granata

12′ Sostituzione per il Como. Vojvoda prende il posto di Smolcic

11′ Il Torino dopo aver subito il pressing avversario da seguito alla lunga manovra elaborata nella metà campo avversaria

9′ Il Torino prova a riacciuffare la parità ma i granata continuano a mancare di precisione nell’ultimo terzo di campo

7′ Dopo una bell’azione del Torino il Como riparte in contropiede. Il lancio lungo dei lariani pesca Addai che da fuori area riesce a imbucare il pallone nell’angolino

7′ Gol del Como. Addai realizza la rete del vantaggio

6′ Zapata vince un contrasto duro e dopo aver superato il difensore avversario riesce a guadagnare un calcio d’angolo

4′ Bell’azione del Torino. Vlasic si fa largo tra due avversari e cede il possesso a Lazaro. L’austriaco tenta il cross in mezzo per Zapata ma il colombiano non centra lo specchio della porta

3′ Che occasione per il Torino. Tameze recupera un altro pallone e da il via alla ripartenza. Pedersen tenta il cross in area, e dopo un rimpallo favorevole Casadei tenta la conclusione in porta. Il Tiro è però impreciso e si spegne sul fondo

2′ Da Chuna tenta la botta dalla distanza ma Maripan è attento e devia il pallone in corner

1′ Il Como recupera il pallone e tenta di ripartire in velocità ma il pallone scivola oltre la linea laterale

1′ Il Torino da il via alla ripresa

Secondo Tempo

49′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo

47′ GOOOOLLLLLLLL. Vlasic pareggia i conti dal dischetto

46′ L’arbitro conferma il calcio di rigore. Vlasic si presenta sul dischetto

44′ Il VAR richiama l’arbitro per la decisione presa precedentemente

43′ Calcio di rigore per il Torino. L’arbitro sembra esserne sicuro, l’irregolarità è stata rilevata a seguito di un tocco di mano del difensore del Como

42′ Il Como tenta l’imbucata con Nico Paz. Il cross è preciso ma viene deviato dalla difesa. Sarà calcio d’angolo per i lariani

40′ Il Torino prova a rialzare la testa ma i granata mancano di precisione. Casadei tenta l’imbucata per Ngonge ma il pallone termina tra le braccia del portiere

38′ Como nuovamente pericoloso con Addai. I lariani sfruttano i lanci lunghi per superare la difesa. Il pallone arriva all’olandese che tira però fuori dallo specchio

36′ Rodriguez supera Pedersen in velocità e scarica il pallone nel cuore dell’area di rigore granata. Addai è il più rapido ad avventarsi sull’assist del compagno e realizza il gol del vantaggio

36′ Gol del Como. Addai segna la rete del vantaggio

35′ I granata tornano ad affacciarsi nella trequarti avversaria. Lazaro tenta il cross per Casadei ma il pallone è troppo alto.

33′ Il Como tiene saldamente il pallino del gioco. Il Torino fatica a recuperare il possesso e a superare la propria metà campo

32′ L’arbitro dice che è tutto regolare, l’incontro può procedere

31′ L’arbitro è stato richiamato dal VAR. Gioco momentaneamente interrotto a causa di un possibile tocco di mano di un giocatore granata nella propria area di rigore

30′ Gioco momentaneamente sospeso. Ngonge è fermo a terra e l’arbitro ha interrotto il gioco per permettergli di recuperare

29′ Vlasic guadagna un altro calcio di punizione dopo aver subito un contatto irregolare

28′ Fase confusa della partita. Entrambe le squadre provano a ripartire ma le linee difensive riescono ad arginare le minacce

26′ MIRACOLO difensivo della linea granata. Il Como effettua rapidamente tre conclusioni ravvicinate a pochi centimetri dalla linea di porta, ma dopo la respinta di Tameze, Paleari riesce a ribattere l’ennesima conclusione nello specchio

25′ Casadei atterra in maniera irregolare Nico Paz e concede un calcio di punizione al Como

24′ Addai tenta di superare Lazaro ma l’austriaco è attento e guadagna un calcio di punizione nella propria trequarti

23′ Il Torino batte rapidamente e per poco non sorprende il Como. Il cross arriva a Zapata in area di rigore ma il colombiano non riesce a indirizzare con precisione la conclusione

22′ Altro fallo del Como. Ngonge guadagna un calcio di punizione all’altezza della linea di metà campo

21′ Smolcic riceve il primo cartellino giallo. L’arbitro ha segnalato l’irregolarità dopo un intervento falloso commesso ai danni di Vlasic

20′ Zapata tenta l’imbucata per Ngonge, ma la difesa del Como è attenta e riesce a deviare il pallone

19′ Vlasic guadagna un prezioso calcio di punizione nella metà campo avversaria che permette ai granata di rifiatare

19′ Rodriguez sfida Casadei in dribbling ma l’italiano è attento e concede solo una rimessa laterale

17′ Altra azione promettente del Torino nata dal recupero di Tameze. Il pallone arriva a Lazaro che effettua un bel cross nell’area di rigore avversaria. Diego Carlos è operò ben posizionato e spazza

15′ Bell’azione del Torino. Zapata protegge bene il pallone e allarga il pallone per Pedersen. Il norvegese tenta il traversone in area ma dopo una serie di deviazioni il Torino si ripara il calcio d’angolo

14′ Incertezza difensiva del Torino che per poco non concede una ghiotta occasione ad Addai davanti alla porta di Paleari

12′ Tameze effettua un ottimo recupero e da il via alla ripartenza del Torino. Il francese scarica a Ngonge che dopo aver percorso diversi metri non riesce a trovare il compagno con il passaggio

11′ Ngonge viene nuovamente fermato dalla mediana del Como. Inizio non brillante del belga che non sembra aver ancora trovato le giuste misure

9′ Il Como continua a effettuare diversi traversoni nel cuore dell’area di rigore del Torino per cercare di sorprendere la difesa. Paleari è però attento e intercetta

8′ Il Torino tenta di ripartire in contropiede grazie al recupero di Vlasic. Il croato scarica il possesso a Ngonge che non riesce a dare seguito all’azione offensiva del Torino

7′ Lazaro ferma in maniera irregolare Addai e concede un calcio di punizione al Como nei pressi della metà campo

5′ OCCASIONE per il Como. I lariani girano velocemente il pallone e arrivano alla prima conclusione verso la porta. Il traversone di Perrone arriva sulla testa di Morata che manda il pallone oltre la linea di fondo campo

5′ Il Como tenta la verticalizzazione con Valle ma Paleari è attento e anticipa tutti spazzando il pallone

4′ Il Como recupera facilmente il possesso e da il via a un’elaborata manovra offensiva

2′ Zapata guadagna un calcio di punizione nei pressi della metà campo. I granata avranno la possibilità di affacciarsi in zona offensiva

1′ Il Como parte subito aggressivo. I lariani tentato di trovare Morata con un lancio lungo per permettere alla squadra di salire

1′ Il Como batte il calcio d’inizio e da il via alla partita

Primo Tempo

Torino-Como 1-4: il tabellino

Marcatori: pt 36′ Addai, pt 47′ Vlasic, st 7′ Addai, st 26′ Ramon, st 31′ Paz

Ammoniti: pt 21′ Smolcic

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen (st 16′ Nkounkou), Asllani, Casadei (st 21′ Anjorin), Vlasic, Lazaro; Ngonge (st 21′ Aboukhlal), Zapata. A disp. Israel, Popa, Coco, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie. All. Baroni.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (st 12′ Vojvoda), Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez (st 30′ Kempf); Morata (st 30′ Douvikas). A disp. Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti: Moro-Galimberti. IV Uomo: Manganiello. Var: Prontera. Avar: Paterna.

Torino-Como: il prepartita

Ore 18.17 Anche il Como rintra negli spogliatoi per prepararsi al meglio al match

Ore 18.15 Il Torino torna negli spogliatoi per ultimare i dettagli in vista del fischio d’inizio e del saluto iniziale con gli avversari

Ore 17.57 Anche i giocatori del Como raggiungono i portieri per la fase di riscaldamento

Ore 17.52 Nel freddo di questa serata di novembre, ecco che i giocatori del Torino scendono in campo per cominciare il riscaldamento in vista del fischio d’inizio previsto alle ore 18.30. Non c’è Adams, nemmeno in panchina: titolare sarà Zapata.

Ore 17.48 Cominciano il riscaldamento i portieri del Como, che schiera Butez tra i pali

Ore 17.41 A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio, entrano in campo i portieri granata, che cominciano subito il riscaldamento.

Ore 17.35 I pullman delle rispettive squadre sono arrivati allo stadio “Grande Torino”, pronto ad accogliere le due formazioni sul rettaqngolo verde

Ore 16.30 È una giornata fredda a Torino dove, fra circa due ore, inizierà la partita contro il Como. Baroni ha ritrovato Israel, anche se tra i pali dovrebbe essere confermato Paleari. Tra i convocati c’è anche Biraghi, che negli scorsi giorni aveva accusato un problema al polpaccio. Assenti invece per infortunio Ismajli, Ilic e Simeone, tre pedine importanti per la formazione granata: a pesare è in particolare l’assenza dell’attaccante che è stato costretto a fermarsi a causa di problema muscolare.

Torino-Como: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. A disp. Israel, Popa, Coco, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie. All. Baroni.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disp. Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

Torino-Como: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Masina, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie, Zapata. All. Baroni.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. A disp. Cavlina, Vigorito; Vojvoda, Van der Brempt, Posh, Moreno, Kempf; Baturina, Da Cunha, Cerri, Douvikas. All. Fabregas.