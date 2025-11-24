Sintesi e commento di Torino-Como 25-26 / Primo tempo concitato: lariani in vantaggio con Addai. Vlasic pareggia i conti su rigore

Il freddo dell’inverno invade gli spalti dello stadio “Grande Torino” che, in questo lunedì sera, li vede brulicare con i 22.000 tifosi granata presenti per Torino-Como. Fiducia e voglia di continuità sono alla base delle motivazioni del Toro, reduce da un pareggio contro la Juventus. Il rientro dalla sosta Nazionali non ha però portato buone notizie a Marco Baroni che, rientrato dalla squalifica, deve fare i conti con numerosi assenti. Ultimo della lista Che Adams, fermato da una gastroenterite acuta poco prima del match. Al suo posto il tecnico sceglie il tanto atteso capitan Zapata, che torna dal 1′ dopo un lungo periodo. Anche il Como di Fabregas, sconfitto solo a Bologna fuori casa, cerca i tre punti, ed è proprio il lariano Addai a sbloccare il match. Gli risponde Vlasic dal dischetto al termine di un primo tempo concitato.

Il primo tempo: Addai la sblocca, Vlasic pareggia

3-5-2 per Baroni, costretto a schierare Zapata dal 1′ a causa del forfait di Che Adams. Novità anche in difesa per il tecnico, che schiera Masina al posto di Coco. Fabregas si affida invece al 4-2-3-1 con Rodriguez al posto dell’infortunato Diao. Si rivede Da Cunha.

Partenza equilibrata tra le due formazioni, che cercano subito di imporsi. La prima occasione porta però la firma dei lariani con Morata. Lo specchio però resta lontano. Il Toro prova a rispondere con Zapata, al debutto stagionale dal 1′, che voene però pescato in fuorigioco. I ritmi in campo restnao concitati, con buone intenzioni non concretizzate. Tra queste il corner al 12′ battuto da Asllani verso il capitano granata, poco preciso sotto porta. I padroni di casa crescono con lo scorrere dei minuti, così come le occasioni. La difesa avversaria non si fa però sorprendere e stronca sul nascere i tentativi a suon di traversoni degli avversari. Al 21′ arriva anche il primo ammonito, Smolcic, per un fallo ai danni di Vlasic. Pochi minuti dopo il primo vero rischio del Torino, che si fa cogliere impreparato da Diego Carlos e Morata. Paleari ci mette una pezza con una tripla parata e salva i suoi. Il contraccolpo si fa sentire: al 35′ nella confusione arriva un presunto tocco di mano di Pedersen nella propria area di rigore, non assegnato dopo un check al VAR. I granata provano a riprendere le redini con Asslani che, dopo una finta calcia sfiorano lo specchio. La legge del “gol sbagliato, gol subito” ha però la meglio: la sblocca infatti Addai al 36′ servito da Rodriguez. Entrare negli spogliatoi non è un’idea che alletta i granata, proattivi per riparare il danno. La Provvidenza li premia, aiutata da un tocco di mano in area di Rodriguez, confermato dal VAR e trasformato in rete da Vlasic al 47′. Si chiude così il primo tempo.