Torino-Cosenza, la diretta della partita di Coppa Italia 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima partita ufficiale della stagione 2024/2025 per il Torino, che nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia se la dovrà vedere contro il Cosenza. Calcio d’inizio alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La vincente accederà ai sedicesimo dove dovrà affrontare l’Empoli che ha superato per 4-1 il Catanzaro. E’ una gara subito da dentro o fuori: in caso di parità al 90′ ci saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Segui Torino-Cosenza in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Cosenza, il prepartita

Ore 21 Termina qui il riscaldamento. Il Torino ritorna negli spogliatoi.

Ore 20.38 L’Olimpico-Grande Torino accoglie i giocatori del Torino, scesi sul terreno di gioco per la fase di riscaldamento.

Ore 20.36 Entrano in campo per il riscaldamento i giocatori del Cosenza

Ore 20.30 Arriva il momento dell’entrata in campo dei tre portieri del Torino Vanja Milinkovic-Savic, Alberto Paleari e Mihai Popa

Ore 19:30 – I primi tifosi si aggirano attorno allo Stadio Grande Torino: si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. Manca sempre meno al calcio d’inizio della sfida tra Torino e Cosenza. Una gara in cui i granata dovranno fare a meno di Schuurs e Vlasic, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ma che potrebbe essere quella dell’esordio in gare ufficiali di Saul Coco e Ché Adams, nuovi acquisti sbarcati all’ombra della Mole nel corso del mercato estivo.

Torino-Cosenza, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Balcot. All. Vanoli

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Florenzi; Lima, D’Orazio; Kouani; Fumagalli, Mazzocchi. A disp. Baldi, Vettorel, Martino, Dalle Mura, Rizzo, Zilli, Josè Mauri, Kourfalidis. All. Alvini.

Torino-Cosenza, dove vederla in tv e in streaming

La partita decisiva per l’accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia tra Torino e Cosenza sarà trasmessa in esclusiva su Italia 1 alle 21:15. Gli appassionati potranno anche seguire la diretta streaming del match su Mediaset Infinity, da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Torino-Cosenza, la diretta

Calcio d’inizio alle ore 21:15.