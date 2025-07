Torino-Cremonese, la diretta della seconda amichevole granata: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la prima amichevole, terminata 1-1 contro l’Ingolstadt, torna in campo il Torino di Marco Baroni. Sempre a Prato allo Stelvio, ma contro la Cremonese di Davide Nicola. Calcio d’inizio fissato alle ore 16 di sabato 26 luglio. Questa volta il test è di livello più alto: dalla Serie C tedesca si passa alla Serie A italiana. Segui la diretta della seconda amichevole granata su Toro.it.

Torino-Cremonese: la diretta

35′ GOL DELLA CREMONESE CON DE LUCA

34′ Fallo di Valoti su Adams

30′ Adesso attacca la Cremonese

28′ Fallo di Biraghi su Barbieri

27′ Sbaglia tutto Folino che regala palla a Lazaro. Tre tocchi con il destro e palla per lo scozzese. Due con il destro e il tiro con il sinistro per Adams che gonfia la rete!

27′ GOOOOOOL DEL TORO! ADAMS!

25′ SOSTITUZIONE NELLA CREMONESE: entra Valoti al posto di Vandeputte per infortunio

23′ Attacca il Toro

20′ Gira palla il Torino

17′ Dopo un corner battuto dai granata, allontana male la difesa della Cremonese. Ilic al volo, da fuori area, trova un tiro perfetto sotto l’incrocio dei pali con il suo mancino!

17′ GOOOOOOL DEL TORO! ILIC! GOL BELLISSIMO!

15′ In tribuna partono i cori contro Urbano Cairo

14′ Paleari! Intervento super sul colpo di testa di Ravanelli su corner, poi Masina sulla linea allontana

13′ Azzi entra in area sulla sinistra e calcia con il destro: Paleari si distende e para

10′ Ci prova De Luca di testa ma la palla finisce abbondantemente fuori

6′ Vlasic! Casadei lo serve al limite dell’area. Il numero 10 calcia bene ma palla alta

3′ Pedersen! Sfiora il gol il norvegese. Coco lo manda in porta, ma il destro defilato finisce di poco fuori

1′ Fallo di Ilic su Vandeputte

1′ Si parte! Muove palla la Cremonese

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 16

Torino-Cremonese 2-0: il tabellino

Marcatori: pt 17′ Ilic (T), pt 27′ Adams (T)

Torino-Cremonese: il prepartita

Ore 15.48 Torino e Cremonese sono rientrati negli spogliatoi: fra poco più di 10 minuti il fischio d’inizio.

Ore 15.43 In campo ora i giocatori di Cremonese e Torino: le due squadre si riscaldano sul campo principale

Ore 15.40 Circa un migliaio gli spettatori allo SportZentrum: circa 300 sono tifosi della Cremonese: ci sono anche un gruppo di Ultras Granata

Ore 15.20 I portieri del Torino entrano in campo per il riscaldamento, seguiti poco dopo da quelli della Cremonese

Ore 15 I pullman delle due squadre sono arrivate al campo a Prato allo Stelvio. A breve, i giocatori scenderanno in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Intanto la tribuna inizia a popolarsi di tifosi granata.

Torino-Cremonese: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita amichevole Torino-Cremonese sarà trasmessa in diretta su DAZN per chi è abbonato al servizio. In alternativa, c’è la diretta anche su Torino Channel, ma solo per chi è abbonato allo stadio nella stagione 2025/2026.

Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Paleari; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilic; Lazaro, Sanabria, Vlasic; Adams. A disp. Popa, Donnarumma, Ilkhan, Maripan, Dembelé, Ismajli, Tameze, Gineitis, Bianay Balcot, Gabellini, Liema Olinga, Politakis, Cacciamani, Mullen. All. Baroni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Bianchetti, Ravanelli; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Bonazzoli, De Luca. A disp.Nava, Malovec, Lordkipanidze, Grassi, Mussolini, Moretti, Okereke, Afena-Gyan, Vazquez, Nasti, Ceccherini, Valoti, Quagliata, Pezzella, Johnsen. All. Nicola