Le formazioni ufficiali dell’amichevole Torino-Cremonese: Baroni in difesa sceglie Coco e Masina, Anjorin out

Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Cremonese. Seconda amichevole dei granata a Prato allo Stelvio. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Baroni a centrocampo sceglie Casadei e Ilic, in difesa Coco e Masina. Anjorin nemmeno in panchina. Sulla trequarti Sanabria, Vlasic e Lazaro. Nicola invece punta sulla coppia di ex Toro De Luca e Bonazzoli.

Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Paleari; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilic; Lazaro, Sanabria, Vlasic; Adams. A disp. Popa, Donnarumma, Ilkhan, Maripan, Dembelé, Ismajli, Tameze, Gineitis, Bianay Balcot, Gabellini, Liema Olinga, Politakis, Cacciamani, Mullen. All. Baroni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Bianchetti, Ravanelli; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Bonazzoli, De Luca. A disp.Nava, Malovec, Lordkipanidze, Grassi, Mussolini, Moretti, Okereke, Afena-Gyan, Vazquez, Nasti, Ceccherini, Valoti, Quagliata, Pezzella, Johnsen. All. Nicola