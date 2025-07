Il Torino è pronto ad affrontare la Cremonese a Prato allo Stelvio. Ecco la probabile formazione della squadra granata

Manca sempre meno all’inizio del campionato e il Torino continua la preparazione per farsi trovare pronto. A Prato allo Stelvio i granata stanno completando le due settimane di ritiro, prima di tornare ad allenarsi al Filadelfia.

Domani, 26 luglio, il Toro saluterà la cittadina della Val Venosta con un’amichevole. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ingolstadt, i ragazzi di Baroni sfideranno la Cremonese, una partita che è a tutti gli effetti un antipasto della prossima Serie A.

Ballottaggio a centrocampo, dietro la punta c’è Sanabria

La sabbia nella clessidra sta terminando e Marco Baroni è chiamato a scegliere gli undici giocatori da schierare titolari nel suo Torino. La sfida contro la Cremonese potrebbe essere un primo test per vedere il Toro del futuro in campo nel presente.

In porta non ci sarà Milinkovic-Savic, diretto a Napoli. Al suo posto, in attesa del nuovo acquisto Israel, ci sarà Paleari. Nella difesa a 4 i centrali saranno Saul Coco (il cui futuro resta un rebus) e Guillermo Maripan. A destra dovrebbe giocare Pedersen, mentre a sinistra la scelta è Biraghi. Ballottaggio a centrocampo tra Casadei, Ilic e Anjorin. Sulla trequarti dovrebbero scendere in campo Lazaro a sinistra, Vlasic a destra e dietro la punta Sanabria. Il faro dell’attacco sarà Ché Adams. Baroni potrebbe cambiare partita in corso, dando spazio a Cacciamani sulla sinistra e Gineitis, già provato sulla trequarti.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Paleari; Coco, Maripan, Biraghi Pedersen; Ilic, Casadei; Vlasic, Lazaro, Sanabria; Adams. A disposizione: Donnarumma, Popa, Bianay-Balcot, Ismajli, Masina, Mullen; Anjorin, Cacciamani, Gineitis, Ilkhan; Zapata, Gabellini; Allenatore: Baroni

Marcus Pedersen of Torino FC gestures at the end of the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.