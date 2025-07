I migliori e i peggiori della prima uscita amichevole del Torino contro l’Ingolstadt: i granata sono apparsi deludenti

Prima uscita deludente dei granata: seppur ancora alle prese con la preparazione, i ragazzi di Baroni non riescono ad avere la meglio sull’Ingolstadt, formazione di Serie C tedesca. Ecco i migliori e i peggiori di oggi.

I Top: Gabellini salva il Toro

CACCIAMANI: in un primo tempo in cui la squadra granata ha sofferto gli avversari, il diciottenne del Torino è parso tra i più pimpanti e certamente vogliosi di mettersi in mostra. Ha preso l’iniziativa e avrebbe pure potuto fare più male all’Ingolstadt facendo scelte diverse.

GABELLINI: nuovo (più o meno) Toro, vecchi problemi, quelli del gol. E così in attesa di Duvan il Torino è riuscito a non fare una figuraccia con i tedeschi grazie all’attaccante della Primavera. Gabellini aveva esordito in Serie A contro la Roma, oggi la rete dell’1-1.

I Flop: il portiere sbaglia sul gol

PALEARI: il gol dei tedeschi nasce da un errore del portiere, che esce a vuoto favorendo così il vantaggio dell’Ingolstadt. Il secondo di Milinkovic-Savic non sfrutta l’occasione.

MASINA: in attesa di un rinforzo che possa essere l’alternativa (vera) di Biraghi, l’italo marocchino mostra tutta la sua fatica a coprire quella fascia. Puntualmente saltato dai tedeschi non riesce praticamente mai a spingere.

TAMEZE: schierato con Ilic in mezzo al campo nel primo tempo, il centrocampista perde palloni e commette errori banali.