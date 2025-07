Nikola Vlasic, dopo l’amichevole, analizza il momento del Toro e anche il rientro di Duvan, sempre più vicino

Indossava la fascia da capitano, in attesa del ritorno di Zapata. Nikola Vlasic è la certezza di un reparto che certamente ha bisogno di rinforzi. Sulle sue condizioni, al primo ritiro dopo anni in cui non ha potuto svolgere per intero la preparazione: “C’è stanchezza – così a Sky dopo l’amichevole terminata 1-1 -, lavoriamo tanto, con doppi allenamenti ma ci servirà poi per dopo. Oggi è stata difficile la partita dal punto di vista fisico”.

“Felice per Duvan, è il nostro vero capitano”

Sugli obiettivi: “Ho fatto per due volte doppia cifra, spero di farcela anche quest’anno”. Sulla fascia indossata oggi: “Duvan manca a tutti, è il nostro vero capitano, stiamo aspettando lui e manca ormai poco al suo rientro. Ha lavorato un po’ con noi e siamo felici del suo ritorno”. Sulle richiesta di Baroni: “La parte tattica inizia adesso, abbiamo fatto tanto soprattutto dal punto di vista fisico. Cosa mi chiede il mister? Muovermi tra le linee, chiedere palla, tirare quando ho spazio”.