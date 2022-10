La probabile formazione di Juric contro l’Empoli: rientrano gli infortunati, gioca Ricci solo se al meglio, davanti Sanabria favorito su Pellegri

Contro l’Empoli, nella sfida che precederà di sei giorni il derby della Mole, Juric recupera gli ultimi infortunati. Gruppo al completo in settimana: si sono allenati Ricci, Vojvoda e Pellegri ma il tecnico scioglierà le riserve solo poco prima della gara. Qualche dubbio in più in ogni reparto vista la disponibilità dell’intero gruppo. La certezza per l’allenatore è Milinkovic-Savic in porta, considerato il titolarissimo e al momento non in discussione, come invece era accaduto nell’ultima stagione, quella del ballottaggio con Berisha. In difesa la novità rispetto all’ultima uscita potrebbe essere la presenza di Schuurs. L’olandese potrebbe far rifiatare Buongiorno e andarsi a sistemare nella difesa a tre con Djidji e Rodriguez.

Ricci in dubbio: dipenderà dalle sue condizioni

In mezzo al campo molto dipenderà dalle condizioni di Ricci: se Juric non vorrà rischiarlo, toccherà di nuovo a Lukic e Linetty. Sulla fascia probabile che venga riproposto il tandem Singo a destra e Lazaro a sinistra, con Vojvoda pronto ad entrare in corso d’opera.

Sulla trequarti il ballottaggio è a tre per due maglie: Miranchuk potrebbe essere proposto nuovamente titolare nonostante non abbia brillato a Napoli, in coppia con Vlasic. In questo caso Radonjic subentrerebbe a partita in corso. Davanti invece Sanabria è favorito su Pellegri e dovrebbe partire titolare.

Probabile formazione: ecco chi giocherà

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Aina, Vojvoda, Ricci, Ilkhan, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno