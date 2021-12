I granata partono forte e vanno sul 2-0, poi Singo si fa espellere e i toscani accorciano: il primo tempo di Torino-Empoli

La partita dei 115 anni, il Torino la gioca senza il capitano degli ultimi quattro. Belotti è fuori per infortunio e così Juric affida l’attacco a Sanabria. La sfida contro l’Empoli è subito vivace. Singo dà la prima sgasata: parte a destra e nessuno lo prende, poi calcia fuori. La grande occasione capita poco dopo a Sanabria, che raccoglie un tiro di Pjaca, deviato, ma manda il pallone di un nulla a lato, da pochi metri. Sono i prodromi del vantaggio: Vicario rinvia male, Zurkowski si fa scippare il pallone da Pobega, Sanabria tenta una prima conclusione murata, poi arriva proprio il 4, che praticamente di tacco infila la palla in rete. Toro avanti subito, ma non pago. L’attacco successivo è un concentrato di ivanismo: Aina attacca la trequarti, Pjaca si allarga e riceve palla, Buongiorno va fino in area per portare via l’uomo e l’11 si accentra. Due dribbling e destro secco, che vale il 2-0. Attorno alla mezz’ora, Zima e Singo fanno la frittata: il 6 buca il pallone lasciando campo libero a Di Francesco, abbattuto dal 17 al limite. Per Colombo è solo giallo, all’inizio, poi il VAR lo corregge e l’ammonizione diventa espulsione. Passano pochi minuti e l’Empoli accorcia con Romagnoli, che svetta sugli sviluppi di angolo. Juric si copre con Vojvoda al posto di Pjaca, e la partita cambia di segno, con gli ospiti lanciati in attacco e il Toro dietro a difendere.