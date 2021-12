Torino-Empoli, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Empoli è il primo dei due posticipi della quindicesima giornata del campionato di serie A 2021/2022. La squadra granata è reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Roma ma tra le mura amiche ha vinto le ultime tre gare giocate (3-2 contro il Genoa, 3-0 contro la Sampdoria, 2-1 contro l’Udinese) e ora cerca di far proseguire la striscia positiva in casa: sarebbe anche il modo ideale per festeggiare il 115° anniversario dalla fondazione che cadrà domani. Segui Torino-Empoli in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Empoli: il prepartita in diretta

Ore 17.30 Nel frattempo sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. A sorpresa non c’è Brekalo nel Torino ma Pjaca, mentre in casa Empoli Cutrone parte dalla panchina

Ore 17.15 Le squadre sono arrivate allo stadio Grande Torino: fra poco inizierà il riscaldamento. Nel frattempo gli spalti, ancora abbastanza vuoti, iniziano a riempirsi.

Ore 16.30 E’ un pomeriggio nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, scenderanno in campo Torino e Empoli. Ivan Juric ha recuperato Alessandro Buongiorno e Wilfried Singo, usciti acciaccati dalla partita contro la Roma, ma ha perso. Koffi Djidji e Andrea Belotti: il capitano granata non rientrerà in campo prima di febbraio. Le assenze di questi ultimi due si aggiungo a quelle di Ricardo Rodriguez, Cristian Ansaldi, Rolando Mandragora, Simone Verdi e Simone Edera. L’Empoli invece praticamente al completo e in fiducia, considerato il buon campionato che la squadra di Aurelio Andreazzoli sta disputando.

Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Pjaca, Praet; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Vojvoda, Baselli, Kone, Rincon, Brekalo, Linetty, Zaza, Warming. All. Juric.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti. A disp.: Ujkani; Stulac, Mancuso, Cutrone, Bajrami, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Tonelli, Haas, Ismajli, Parisi. All. Andreazzoli.

Torino-Empoli: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Empoli in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web della partita del Toro di oggi sarà su Toro.it.

Torino-Empoli: la diretta

Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.30.