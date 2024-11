Torino-Fiorentina, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino e Fiorentina si sfideranno in questo undicesimo turno di Serie A e in palio, per entrambe, ci sono tre punti pesanti. I granata hanno bisogno di fare bottino pieno per rialzarsi dopo la sconfitta di Roma, la quarta nelle ultime cinque uscite, mentre i viola vogliono continuare il loro straordinario momento di forme che li vede vittoriosi da sei turni consecutivi tra campionato e Conference League. L’ultimo successo della squadra di Palladino, in casa del Genoa: 0-1 gol di Gosens al 72′. Segui in diretta Torino-Fiorentina su Toro.it.

Torino-Fiorentina: il prepartita

Ore 13 Le due squadre sono attese allo stadio Olimpico-Grande Torino e si preparano a scendere in campo per una gara di fondamentale importanza. Le squadre a breve scenderanno in campo per il riscaldamento, poi le ultime indicazioni dei rispettivi allenatori e inizierà la sfida.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa;; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Vojvoda, Pedersen, Dembele, Bianay Balcot, Linetty, Gineitis, Ilic, Ciammaglichella, Njie, Karamoh. All. Vanoli.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli T., Martinez Quarta, Comuzzo, Kayode, Biraghi, Moreno M., Parisi, Richardson, Mandragora, Ikoné, Rubino, Kouamé. All. Palladino

Torino-Fiorentina, dove vederla in tv e in streaming

Per vedere in diretta Torino-Fiorentina in streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Fiorentina: la diretta

Calcio d’inizio ore 15