Sintesi e commento di Torino-Fiorentina: decide il match la rete di Kean al 41′ su errore di Maripan

Un’altra sconfitta. Il Torino perde ancora, dopo il ko di Roma, collezionando la sesta sconfitta nelle ultime sette partite, Coppa Italia compresa. Nel finale la Curva chiama la squadra: prima i fischi e l’invito a tirare fuori gli attributi, poi il desiderio di vedere 11 leoni, messaggio a una settimana dal derby.

Primo tempo: il vantaggio di Kean

Aveva annunciato l’intenzione di cambiare qualcosa e così è accaduto. Vanoli per la sfida alla Fiorentina manda in panchina sia Masina che Linetty. Sistema di gioco che resta lo stesso, con Coco braccetto di sinistra e Walukiewicz a destra. Cambi anche in mezzo al campo: sulle fasce esclusione di Lazaro, con Pedersen e Sosa sulle due corsie, mentre al posto del capitano granata c’è Tameze, con Vlasic e Ricci. Ritmi non altissimi nei primi minuti. Nel primo quarto d’ora da segnalare solo un cross pericoloso di Pedersen respinto dalla difesa viola. Già intorno al 12′ c’è movimento intorno alla panchina granata: non sta bene Adams, Njie e Karamoh si scaldano. Al 17′ arriva il momento del primo cambio obbligato. Adams costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto Njie. Non si scalda la gara mentre sugli spalti, oltre ai cori contro il presidente Cairo e il direttore Vagnati ci sono quelli – ricambiati – di sostegno alla Fiorentina. Più Fiorentina che Toro nell’ultima mezz’ora, anche se la squadra di Palladino pur pressando il Toro nella sua metà campo non riesce ad andare al tiro. Il vantaggio ospite però arriva al 41′: lungo lancio di Ranieri, una palla che sembra innocua arriva fino al limite dove Kean è marcato da Maripan. L’ex Juve sfugge però al controllo del difensore e, considerato che il portiere nel frattempo era uscito dai pali, infila l’estremo difensore con uno scavetto. Un paio di minuti dopo Maripan svetta nell’area opposta e manda in rete di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo tre minuti di recupero si va al riposo sull’1-0.

Doppio palo di Pedersen e Mandragora

Al 5′ della ripresa il primo squillo della partita, con la conclusione di Tameze che però finisce alta sopra la traversa. Non si placano, intanto, i cori contro il presidente Cairo da parte della tifoseria granata. All’11’ cross di Pedersen su cui Sanabria tenta la mezza rovesciata. Il pallone esce non di molto. Al 18′ triplo cambio per la Fiorentina, che manda in campo Kouamé, Adli, Ikone. Anche Vanoli cambia: fuori Sosa per Lazaro, fuori anche Tameze al posto di Ilic. Al 25′ la più grossa occasione del Torino: è Pedersen che ricevuta palla entra in area e lascia partire una conclusione che centra in pieno il palo. Non brillano i granata, ma non sono nemmeno tanto fortunati. Nel frattempo i minuti scorrono e Vanoli prova a cambiare ancora. In campo Karamoh e Linetty, con l’attacco che passa a tre. Prova a spingere il Toro ma la Fiorentina non sta a guardare e pareggia il conto dei legni con un palo colpito da Mandragora – appena entrato – direttamente su calcio di punizione. Non cambia però il risultato, nemmeno dopo i cinque minuti di recupero: la Fiorentina torna a casa con i tre punti in tasca.