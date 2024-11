Il norvegese l’unico a crederci ma pure il più vicino a far gol (palo nella ripresa), male il difensore: la pagelle di Torino-Fiorentina

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: non si intende con Maripan anche se le responsabilità maggiori sono del difensore cileno.

WALUKIEWICZ 6: rientra e non soffre più di tanto la Fiorentina, è pure propositivo quando c’è da spingersi in avanti.

MARIPAN 4.5: riesce per 40 minuti a tenere a bada Kean, poi però si addormenta su un lancio lungo venendo beffato dall’attaccante, lesto ad approfittare dell’incertezza del difensore.

COCO 6: spostato da braccetto di sinistra si mantiene in linea con le ultime prestazioni, aiutato anche dal fatto che la Fiorentina di occasioni da rete non è che ne costruisca poi così tante.

PEDERSEN 6.5: torna titolare dopo un mese ed è uno dei pochi, specialmente nel primo tempo, quantomeno a provarci e proporsi. Dalle sue parti il Toro, pur non esaltandosi, costruisce le occasioni migliori, come quella della mezza rovesciata di Sanabria, su cross proprio del norvegese. Senza contare, ovviamente, il palo che colpisce nella ripresa.

VLASIC 5: di nuovo dal 1′ ma le prestazioni sono in linea con le ultime. Dal suo rientro la parabola è stata discendente: benino le prime partite, quasi tutte uguali le successive. E non in positivo. (st 33′ KARAMOH SV)

RICCI 5.5: prova per quanto possibile a dare qualità al centrocampo ma non ci si può aspettare dal centrocampista che risolva tutti i problemi del Torino (st 33′ LINETTY SV)

TAMEZE 5: si guadagna una maglia dal primo minuto ma ad eccezione di una conclusione a inizio secondo tempo non lascia il segno (st 19′ ILIC 5.5: entra ma non riesce a cambiare le sorti del match)

SOSA 5: la prima partita dopo l’infortunio non è di quelle memorabili. Raramente spinge o oltrepassa la metà campo, più impegnato a difendere che a provare a proporsi (st 19′ LAZARO 6: per la prima volta dopo dodici partite non è titolare, l’impatto è buono ma non basta)

SANABRIA 5.5: ci prova ad inizio ripresa con una mezza rovesciata che spaventa la Fiorentina, decisamente di più rispetto alle ultime due apparizioni, quando non era stato praticamente mai servito. Certo, non è ancora abbastanza.

ADAMS sv (st 17′ NJIE 5.5: la prima partita non brillante da quando ha esordito in Prima squadra, oggi non riesce ad emergere)

All. VANOLI 5.5: prova a cambiare qualcosa nello schieramento, non tutti rispondono bene. Il problema è in una rosa dalla quale non si possono pretendere i miracoli. E l’assenza di Zapata pesa sempre di più.