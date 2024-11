Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, prima di Torino-Fiorentina: “L’importante adesso è cambiare il chip mentale”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN prima di Torino-Fiorentina: “L’infortunio di Zapata è un elemento, ma noi non dobbiamo trovare alibi. Dobbiamo sapere sempre migliorarci. A Roma non mi è piaciuta la passività. Noi dobbiamo essere una squadra sempre attiva. Dobbiamo ritrovare voglia e determinazione di andare a fare un risultato. Non sono integralista. L’importante adesso è cambiare il chip mentale. Prima del modulo, conta la mentalità”.