Torino-Frosinone, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo il derby della Mole, il Torino gioca ancora in casa. L’avversario è il Frosinone di Di Francesco. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Prima la sconfitta per 1-2 in Coppa Italia, poi lo 0-0 in campionato: Toro che non ha mai battuto il Leone quest’anno. Ma adesso la posta in palio è ben diversa. I granata vogliono l’Europa, mentre i ciociari inseguono la salvezza. Si prospetta un match piacevole. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Frosinone: il prepartita

Ore 13:00 Mancano 2 ore all’inizio di Torino-Frosinone. Si gioca per la giornata numero 33 in Serie A. A breve, in zona Santa Rita, sono attesi i pullman delle due squadre. Lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà pieno ed è pronto a spingere la squadra.

Torino-Frosinone: formazioni ufficiali

Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. A disp. Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Gelli, Monterisi, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Ibrahimovic, Cuni, Seck, Ghedjemis, Kvernadze, Baez. All. Di Francesco.

Torino-Frosinone: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Frosinone sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast.

Torino-Frosinone: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Torino-Frosinone: le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Lazaro, Masina, Kabic, Sanabria. All. Juric.

Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. A disp. Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Gelli, Monterisi, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Ibrahimovic, Cuni, Seck, Ghedjemis, Kvernadze, Baez. All. Di Francesco.