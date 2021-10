La probabile formazione del Torino contro il Genoa / Per Belotti chance da titolare, ballottaggi sulle fasce

Tutto pronto o quasi per l’anticipo del venerdì che vedrà il Torino impegnato contro il Genoa. Le due brucianti sconfitte rimediate contro Juventus e Napoli vanno ribaltate e la sfida con i rossoblù è l’occasione giusta per farlo. I granata vogliono infatti riprendere la corsa interrotta dai troppi errori commessi, che sono costati punti preziosi. Juric è pronto a spingere i suoi al massimo, così come il pubblico granata presente al Grande Torino. Ancora senza Pjaca e Verdi, ma con un Praet in più, il croato potrebbe decidere di far tornare il Gallo titolare dopo diverso tempo.

Dubbi sugli esterni e l’attacco

Tra le conferme indiscusse c’è il suo 3-4-2-1, modulo brevettato e confermato match dopo match. Con esso anche Milinkovic-Savic tra i pali. La difesa potra invece ontare nuovamente su Djidji, in vantaggio su Izzo, Bremer e Rodriguez. I veri ballottaggi cominciano a centrocampoa partire dagli esterni. Singo è infatti tornato da un infortunio e potrebbe lasciare il suo posto a Vojvoda, tenendo presente la sfida ravvicinata con il Milan. Dall’altra parte invece Aina si contende il posto con Ansaldi. In mezzo resistono invece Lukic e Pobega. Anche il frotne offensivo potrebbe subire dei cambi rispetto all’ultima volta. Il rientro di Praet lo favorisce rispetto a Linetty al fianco di Brekalo, a sostegno di uno tra Belotti e Sanabria.

Torino, la formazione contro il Genoa

Ecco il probabile undici di partenza del Torino:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Buongiorno, Izzo, Vojvoda, Zima, Baselli, Ansaldi, Rincon, Linetty, Belotti, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Indisponibili: Pjaca, Mandragora, Verdi