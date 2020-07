Longo con Verdi dietro Zaza-Belotti: la probabile formazione del Toro

La probabile formazione del Torino per la sfida salvezza contro il Genoa: Longo sceglie il 3-4-1-2 visto contro il Brescia. In difesa confermati i tre di San Siro

Contestati e chiamati a una prova di dignità, perché dalla sfida contro il Genoa passerà una colonna portante per costruire la salvezza. I calciatori del Torino arriveranno al secondo snodo cruciale del post-lockdown (il primo è stato quello, vinto, contro il Brescia) con addosso il peso degli striscioni appesi fuori dal Filadelfia – “Non meritate questa maglia gloriosa”, si leggeva su uno di essi – e con la paura di tornare invischiati ai margini della zona calda. Longo è ben conscio che, con i tre punti in saccoccia, potrebbe vivere con maggiore tranquillità le cinque partite che poi mancheranno alla fine del campionato. E per questo metterà sul campo il migliore undici possibile.

Torna Zaza dalla squalifica: pronto a far coppia con Belotti

La prima buona notizia, per il tecnico, è il ritorno di Zaza. Scontata la squalifica, il lucano sarà nuovamente a disposizione. E si piazzerà al fianco di Belotti, con Verdi a supporto. Insomma, gli addendi saranno gli stessi visti una settimana addietro: l’auspicio di Longo è replicare il risultato con cui i tre hanno abbattuto il Brescia nella ripresa.

Detto dell’attacco, il 3-4-1-2 ricalcherà negli uomini proprio quello visto all’opera contro le Rondinelle. Ansaldi, dopo l’esperienza da mezzala a Milan, tornerà in fascia, con De Silvestri dalla parte opposta. Attenzione qui ad Aina, che fino alla rifinitura di domattina proverà a stravolgere le gerarchie che si sono delineate in questi (pochi) giorni. In mezzo viaggiano verso una conferma sia Meité che Rincon, nonostante la diffida che pende su entrambi.

Torino-Genoa, la probabile formazione di Longo

E nel pacchetto arretrato? Nessuna novità, qui, rispetto all’ultima uscita. Bremer affiancherà Izzo e Nkoulou, con Lyanco che scalpita ma al momento è indietro nel ballottaggio con il connazionale.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione. Rosati, Ujkani, Aina, Ghazoini, Djidji, Lyanco, Singo, Adopo, Greco, Lukic, Berenguer, Edera, Millico. Allenatore. Longo

Indisponibile: Baselli