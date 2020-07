Torino-Genoa, la probabile formazione di Nicola. Tanti ballottaggi

La probabile formazione del Genoa contro il Torino: Nicola con il dubbio del modulo. Falque può partire fuori, Barreca si candida

L’unica cosa che non può cambiare, a sentire Nicola, è l’atteggiamento. Il suo Genoa, a Torino, dovrà battagliare come con chiunque per conquistarsi la salvezza. “Vogliamo fare una grande prestazione, di gioco, di grinta e di entusiasmo”: il manifesto della vigilia, nelle parole del tecnico del Grifone, è questo. Quello che può cambiare, invece, è il modulo di una squadra che contro la Spal ha dominato in lungo e in largo, ma che contro il Toro potrebbe avere qualche difficoltà in più. 4-3-1-2, come domenica scorsa, o 3-5-2: il dilemma è questo, in casa rossoblu.

Barreca può partire dal primo minuto

Intanto i rientri: nell’elenco dei convocati sono stati regolarmente inseriti Criscito, Ankersen e Sturaro. I tre sono arruolabili solo per la panchina. Davanti a Perin, sono pronti Biraschi, Soumaoro e Masiello.

A centrocampo non cambierà la linea, a prescindere dallo schieramento: Cassata, Schone e Behrami veleggiano verso una conferma. Sulle fasce, in caso di 3-5-2, ci sarebbero Ghiglione e l’ex Barreca. Qualora invece venisse confermata la linea a quattro, uno dei due verrebbe sacrificato, l’altro scalerebbe in difesa.

Falque sacrificato per il 3-5-2? La probabile del Genoa

In attacco, tutto dipende dalla presenza o meno di Iago Falque. Lo spagnolo potrebbe essere risparmiato all’inizio e diventerebbe una delle carte di Nicola a partita in corso. Questo perché davanti potrebbero giocare solo in due: Pandev e uno tra Favilli e Pinamonti.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Favilli. A disposizione. Ichazo, Ankersen, Criscito, Goldaniga, Zapata, Lerager, Sturaro, Jagiello, Sanabria, Falque, Destro, Pinamonti. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Radovanovic, Romero