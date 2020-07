Barreca ritrova il Toro. Con la sua plusvalenza, Cairo acquistò Meité

Un altro ex di Torino-Genoa, Antonio Barreca: lasciò i granata nell’estate 2018 in uno scambio con Meité. Longo lo conosce bene

Al Torino, la cessione di Antonio Barreca è valsa sulla carta 10 milioni. Nei fatti, invece, ha permesso ai granata di portarsi a casa Soualiho Meité. Nell’estate 2018, l’allora ds Petrachi imbastì questo scambio alla pari con il Monaco: l’ex Primavera, deludente nella stagione appena conclusa, sarebbe andato in Francia, il centrocampista avrebbe fatto il percorso inverso per accasarsi sotto la Mole. Due anni sono passati. Nel frattempo il terzino ha cambiato tre casacche, passando da quella dei monegaschi, al bianconero del Newcastle e ora al rossoblu del Genoa. Con quest’ultima addosso si presenterà al “Grande Torino” giovedì alle 19.30: una sfida al suo passato e al suo ex allenatore, Moreno Longo.

Il rapporto con Longo, che cercò di portarlo a Frosinone

Barreca e il tecnico hanno sfiorato un successo, lo Scudetto dei giovani del 2014, perdendo in finale contro il Chievo. Da lì, il terzino classe ’95 partì per il mondo del professionismo, accasandosi al Cittadella (nella stagione in cui Longo vinse il Tricolore) e al Cagliari prima di tornare al Toro e guadagnarsi il posto da titolare sotto Mihajlovic.

Nel 2018, come detto, si consumò la separazione. Proprio Longo avrebbe voluto portarselo al Frosinone in Serie A, ma alla fine i vertici granata optarono per la plusvalenza (perché, a bilancio, quei 10 milioni valgono eccome) e per l’occasione di acquistare un ragazzo di buone potenzialità, Meité.

Porte scorrevoli, scelte passate già troppo lontane per suscitare emozioni forti, ancora troppo vicine per poter essere giudicate. Ora Barreca è in un momento cruciale per la sua carriera: dopo due stagioni in ombra, deve dare la svolta. E in casa del suo vecchio Torino potrebbe trovare spazio.