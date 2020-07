"Longo ha fatto peggio di Mazzarri": l'attacco del portavoce del livornese - Toro.it

Il portavoce dell’ex tecnico del Torino, Finco, ha parlato del momento del Toro paragonando a quello attraversato dalla squadra di Mazzarri

Un attacco gratuito e a distanza di qualche mese dall’intervista in cui il portavoce di Mazzarri, Finco, aveva spiegato il perché della fine del rapporto tra l’allenatore e il Torino, rivelando che il livornese avrebbe voluto dimettersi dopo la partita di Marassi contro il Genoa. Stavolta nel mirino c’è Moreno Longo, reo secondo Finco di non aver raggiunto nemmeno i risultati fatti da Mazzarri. “La squadra, da quando è arrivato Longo, non ha ottenuto risultati migliori rispetto a prima. È evidente e sotto gli occhi di tutti”, ha spiegato a Tmw. Aggiungendo: “Devo dire di più, giocando a porte chiuse, alla fine, è andata meglio per la squadra, altrimenti ci sarebbe stata contestazione. Credo sia complessivamente un’annata negativa, in tutti i sensi”. Poi su Longo: “Non ha potuto fare di meglio, nonostante sia figlio del Filadelfia. Anzi, ha fatto peggio”.

Mazzarri e Longo a confronto

Invece su Mazzarri, Finco ha sottolineato: “Alla fine del girone di andata Mazzarri ha fatto gli stessi punti, non c’era differenza: 27 l’anno scorso, 27 questo. Le aspettative erano molto più alte perché avevamo fatto bene nel ritorno. Il contesto, partendo dalla piazza, non ha aiutato”.

Poi sul successore consiglia un ex calciatore granata, Paolo Zanetti: “Ha fatto molto bene con il Sudtirol, finendo ai playoff. Ha grande personalità”.